Nächtlicher Besucher sortierte die Wäsche

Ein unbekannter junger Mann schlich mitten in der Nacht durch einen Garten im Zentrum von Oberwart. Doch statt etwas zu stehlen, brachte er Hemden, Hosen und Socken nach seinem eigenen Ordnungssystem auf Vordermann. Die Videokamera hielt die skurrile Szene fest!
Was war das denn bitte? In der Nacht auf Montag schlich ein unbekannter junger Mann durch einen Garten im Zentrum von Oberwart im Burgenland und widmete sich nicht etwa dem Stehlen von fremdem Besitz, sondern der Wäsche.
Ja, Sie lesen richtig, denn Videokameras hielten das sogar fest: Der vermutliche Einbrecher sortierte Hemden, Hosen, Unterwäsche und Socken auf der Wäscheleine des Hausbesitzers, als hätte er selbst ein Ordnungsunternehmen gegründet.
Fassungslosigkeit am frühen Morgen
Am Morgen stand der Hausherr fassungslos vor seinem Wäscheständer: Alles sortiert und jede Menge Fragezeichen im Kopf. „So hab ich das nicht aufgehängt!“, dachte er verwundert. Neugierig geworden, prüfte er die Aufnahmen seiner Videokamera, und da war er: Der nächtliche Besucher – mit Fahrrad und Rucksack unterwegs – hatte sich offenbar still, leise und heimlich durch den Garten geschlichen und die Wäsche nach seinem eigenen System sortiert.
Die Polizei ist informiert. Der Mann ist der Behörde bekannt. Auffällig, aber offenbar ein besonders ordentlicher Gast.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.