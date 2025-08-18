Vorteilswelt
Kamera hielt fest:

Nächtlicher Besucher sortierte die Wäsche

Burgenland
18.08.2025 18:00
Eine Videokamera hielt den nächtlichen Haushaltshelfer bei seinem Einsatz in Oberwart fest.
Eine Videokamera hielt den nächtlichen Haushaltshelfer bei seinem Einsatz in Oberwart fest.(Bild: zVg, Krone KREATIV)

Ein unbekannter junger Mann schlich mitten in der Nacht durch einen Garten im Zentrum von Oberwart. Doch statt etwas zu stehlen, brachte er Hemden, Hosen und Socken nach seinem eigenen Ordnungssystem auf Vordermann. Die Videokamera hielt die skurrile Szene fest!

Was war das denn bitte? In der Nacht auf Montag schlich ein unbekannter junger Mann durch einen Garten im Zentrum von Oberwart im Burgenland und widmete sich nicht etwa dem Stehlen von fremdem Besitz, sondern der Wäsche.

Ja, Sie lesen richtig, denn Videokameras hielten das sogar fest: Der vermutliche Einbrecher sortierte Hemden, Hosen, Unterwäsche und Socken auf der Wäscheleine des Hausbesitzers, als hätte er selbst ein Ordnungsunternehmen gegründet.

Fassungslosigkeit am frühen Morgen
Am Morgen stand der Hausherr fassungslos vor seinem Wäscheständer: Alles sortiert und jede Menge Fragezeichen im Kopf. „So hab ich das nicht aufgehängt!“, dachte er verwundert. Neugierig geworden, prüfte er die Aufnahmen seiner Videokamera, und da war er: Der nächtliche Besucher – mit Fahrrad und Rucksack unterwegs – hatte sich offenbar still, leise und heimlich durch den Garten geschlichen und die Wäsche nach seinem eigenen System sortiert.

Die Polizei ist informiert. Der Mann ist der Behörde bekannt. Auffällig, aber offenbar ein besonders ordentlicher Gast.

Burgenland
„Keine Notwendigkeit"
Richterin will Martin Puchers Aussage nicht hören
Aktiv in der Freizeit
Ausflugs-Tipps für die letzten Wochen der Ferien
Vergiftetes Klima
Stressfalle Arbeitsplatz: Wenn Mobbing krank macht
Schonende Eingriffe
OP-Roboter setzt Meilenstein in der HNO-Chirurgie
Unkraut-Bekämpfung
Ragweed-Entfernung: „Die Bauern sind verunsichert"
