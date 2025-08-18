Nächtlicher Besucher sortierte die Wäsche

Fassungslosigkeit am frühen Morgen

Am Morgen stand der Hausherr fassungslos vor seinem Wäscheständer: Alles sortiert und jede Menge Fragezeichen im Kopf. „So hab ich das nicht aufgehängt!“, dachte er verwundert. Neugierig geworden, prüfte er die Aufnahmen seiner Videokamera, und da war er: Der nächtliche Besucher – mit Fahrrad und Rucksack unterwegs – hatte sich offenbar still, leise und heimlich durch den Garten geschlichen und die Wäsche nach seinem eigenen System sortiert.