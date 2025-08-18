Sabrina erfüllt sich ihren Wohntraum mit P.MAX

Auf die besonderen Bedürfnisse angepasste Raumlösungen

Besonders bemerkenswert: Nur eine Stunde vor Ende der Teilnahmefrist hat sie sich noch beworben. Ihr Einsatz hat sich ausgezahlt. Nach vielen Jahren, in denen sie gemeinsam mit ihrer Oma und ihren zwei Kindern lebte und diese pflegte, ist nun ein neuer Lebensabschnitt angebrochen – die erste gemeinsame Wohnung mit ihrem Partner. Umso größer die Freude, dass die neue Küche nicht nur modern, sondern auch perfekt an die Bedürfnisse der vierköpfigen Familie angepasst wird.