Ein Traum wird wahr
Sabrina erfüllt sich ihren Wohntraum mit P.MAX
Die große Freude ist perfekt – Sabrina Peter, die Gewinnerin des „Krone“- und P.MAX-Gewinnspiels, hat nun ihre maßgeschneiderte Traumküche im Wert von 10.000 Euro erhalten.
Im Dezember 2024 hatten zahlreiche Leser der „Krone“ die Chance, sich ihren lang ersehnten Einrichtungstraum zu erfüllen. P.MAX, der österreichische Spezialist für maßgefertigte Möbel, versprach individuelle Lösungen für die eigenen vier Wände – und nun ist es soweit: Die glückliche Gewinnerin Sabrina Peter darf sich über eine brandneue Vorzimmer – und Badezimmereinrichtung freuen.
Auf die besonderen Bedürfnisse angepasste Raumlösungen
Besonders bemerkenswert: Nur eine Stunde vor Ende der Teilnahmefrist hat sie sich noch beworben. Ihr Einsatz hat sich ausgezahlt. Nach vielen Jahren, in denen sie gemeinsam mit ihrer Oma und ihren zwei Kindern lebte und diese pflegte, ist nun ein neuer Lebensabschnitt angebrochen – die erste gemeinsame Wohnung mit ihrem Partner. Umso größer die Freude, dass die neue Küche nicht nur modern, sondern auch perfekt an die Bedürfnisse der vierköpfigen Familie angepasst wird.
Das Badezimmer von Sabrina vorher und nacher
Doch damit nicht genug: Als Komplettausstatter sorgt P.MAX dafür, dass auch andere Problemzonen in der Wohnung – vom vollgestopften Vorzimmer bis hin zum praktischen Wickelbereich im Badezimmer – bestmöglich gelöst werden. Gemeinsam mit einem Einrichtungsberater werden die Räume vor Ort vermessen, in der Filiale in 3D geplant und schließlich von den hauseigenen Tischlern millimetergenau umgesetzt.
Das Vorzimmer von Sabrina vorher und nacher
Damit zeigt sich erneut: Maßgeschneiderte Möbel von P.MAX machen Wohnträume wahr – und mit etwas Glück erfüllt die „Krone“ auch in Zukunft so manchen Herzenswunsch. Was Sabrina sonst noch zu der neuen Einrichtung zu sagen hat, erfahren Sie im krone.tv Video oben.