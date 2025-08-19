Schmutz und Schlamm im Brunnen für Postbasis

Loch in Vorschachtwand

Die Ergebnisse im Kontrollbericht lassen die Mitarbeiter vor Wut kochen. Es wurden gravierende Mängel in dem 56 Meter tiefen Brunnen festgestellt. So ist die Belüftung der Anlage nicht insektensicher, die Vorschachtwand hat ein Loch, wichtige Abdichtungen fehlten. Im Vorschacht fanden die Prüfer Schlamm und Schmutz. Abschließend hielt die Trinkwasseraufsicht fest, dass das Wasser mikrobiologische Parameter überschritten habe und keinesfalls zum Trinken verwendet werden dürfe. Der Anlagenbetreiber wurde aufgefordert, bis Ende des Jahres die lange Liste der Mängel zu beheben.