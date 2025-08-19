„Von hundert Euro bleiben der Landwirtschaft vier“

Während die sommerliche Hitze auf den Feldern Höchstleistungen erfordert, heizt die Diskussion um staatliche Eingriffe in die Lebensmittelpreise die wirtschaftliche Lage an. Die oberösterreichische Agrar-Landesrätin Michaela Langer-Weninger setzt sich für das Überleben der Landwirte ein.