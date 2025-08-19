Bereit für eine exklusive Sonderfahrt mit der Bim?

Vorteilswelt
19.08.2025 05:10
Exklusive Sonderfahrt für ausgewählte Gäste
Exklusive Sonderfahrt für ausgewählte Gäste(Bild: TEAM FOTOKERSCHI / WERNER KERSCHBAUMMAYR)

Seit Anfang August ist sie der Hingucker in der Linzer Innenstadt: die neue „Krone“-Bim. Und mit dieser haben wir Besonderes vor! Am 28. August laden wir zu einer Sonderfahrt für 100 ausgewählte „Krone“-Gewinner. Gleich hier mitspielen!

0 Kommentare

Menschen, die die „Krone“ am Smartphone und im Print lesen, Sprüche im oberösterreichischen Dialekt und unser Slogan „Die Krone + ich“, der sich über die gesamte Straßenbahn zieht: Die neue „Krone“-Bim erfreut die Fahrgäste der Linz Linien und lädt beim Entdecken zum Schmunzeln ein.

Einsteigen und überraschen lassen.
Einsteigen und überraschen lassen.(Bild: TEAM FOTOKERSCHI / WERNER KERSCHBAUMMAYR)

Wir sagen nur: Linz ohne Torte is wie Krone ohne Worte. Platz nehmen und überraschen lassen! Und wer diese Bim auf eine ganz besondere Art und Weise neu entdecken will, der sollte gleich am Gewinnspiel teilnehmen.

Die neue Krone-Bim hat die Garage verlassen.
Die neue Krone-Bim hat die Garage verlassen.(Bild: TEAM FOTOKERSCHI / WERNER KERSCHBAUMMAYR)

Mitmachen und gewinnen
Denn am 28. August (Abfahrt 15.30 Uhr, Haltestelle Remise Kleinmünchen) organisieren wir eine exklusive Sonderfahrt, bei der nur ausgewählte Gäste einsteigen dürfen. Und so viel können wir schon verraten: Das wird sicher keine normale Fahrt. Einfach Daten im untenstehenden Formular eintragen und mit etwas Glück 1x2 Plätze ergattern. Wir freuen uns auf euch! Teilnahmeschluss ist am Montag, dem 25. August um 09:00 Uhr. 

