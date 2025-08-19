Bereit für eine exklusive Sonderfahrt mit der Bim?

Mitmachen und gewinnen

Denn am 28. August (Abfahrt 15.30 Uhr, Haltestelle Remise Kleinmünchen) organisieren wir eine exklusive Sonderfahrt, bei der nur ausgewählte Gäste einsteigen dürfen. Und so viel können wir schon verraten: Das wird sicher keine normale Fahrt. Einfach Daten im untenstehenden Formular eintragen und mit etwas Glück 1x2 Plätze ergattern. Wir freuen uns auf euch! Teilnahmeschluss ist am Montag, dem 25. August um 09:00 Uhr.