Später verhaftet

Einbrecher scheitert und wird dabei auch gefilmt

Oberösterreich
18.08.2025 17:03
Der Mann wurde wenig später verhaftet. (Symbolbild)
Der Mann wurde wenig später verhaftet. (Symbolbild)(Bild: sos)

Da hat das Karma unbarmherzig zugeschlagen. Mit einem Einbruch in eine Firma in Bad Ischl (OÖ) wollte sich ein 47-Jähriger Geld beschaffen. Das ging aber gehörig daneben. Zum einen scheiterte an seinem Vorhaben, zum anderen wurde er dabei gefilmt und dann auch noch wenig später verhaftet.

Der amtsbekannter 47-Jähriger aus Bad Ischl versuchte am Sonntag gegen 21.12 Uhr in ein Firmengebäude Bad Ischl einzubrechen. Er schlug mithilfe eines Betonblocks die Auslagenscheibe ein, um sich so Zugang zu verschaffen. Doch er scheiterte an der Doppelverglasung, zudem kam ein Passant vorbei. Außerdem ging dann auch die Alarmanlage los und der Mann gab Fersengeld.

Polizei verständigt
Die dort installierte Videoüberwachung zeichnete den ganzen Einbruchsversuch auf und der Sicherheitsdienst verständigte die Polizei. Beim Eintreffen der Streifen konnte der 47-Jährige dann im unmittelbaren Nahbereich des Tatortes –  vermummt und mit einer Taschenlampe und Arbeitshandschuhen ausgerüstet–  gefunden werden. Er leugnete vorerst allerdings die Tat.

Auf Video identifiziert
Bei der Sichtung des Überwachungsvideos vor Ort konnte der Verdächtige allerdings eindeutig als Täter identifiziert werden. Dann gestand er den Einbruchsversuch. Er wurde von den Beamten vorläufig festgenommen und nach Abschluss der Erhebungen in die Justizanstalt Wels eingeliefert.

Oberösterreich

