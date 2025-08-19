Flucht vor Feuer und Rauch aus Welser Hochhaus

Einige Wohnungen aufgebrochen

Im Keller des Hochhauses war aus noch unbekannten Gründen zu einem Brand und einer erheblichen Rauchentwicklung gekommen. Dabei zog der Qualm schon ins Stiegenhaus und schnitt auch Fluchtwege ab. Insgesamt 66 Personen – darunter mehrere Kleinkinder – flüchteten aus dem Gebäude. Teils wurden die Mieter auch durch die Einsatzkräfte aus dem Haus gebracht, teils begaben sie sich selbst ins Freie. Die Feuerwehr musste zudem mehrere Wohnungen im Hochhaus gewaltsam öffnen und kontrollieren.