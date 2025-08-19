Vorteilswelt
Nach nur einem Jahr

LASK löst Vertrag mit Jerome Boateng auf

Bundesliga
19.08.2025 11:06
Jerome Boateng verlässt den LASK nach einem Jahr wieder.
Jerome Boateng verlässt den LASK nach einem Jahr wieder.(Bild: GEPA)

Nach nur einer Saison gehen der LASK und Jerome Boateng wieder getrennte Wege. Wie der Bundesligist am Dienstag bekannt gab, haben sich Verein und Spieler einvernehmlich auf eine sofortige Auflösung des Vertrags geeinigt.

Boateng war im Juli 2024 zum LASK gestoßen, ganz unumstritten war die Verpflichtung aufgrund eines gegen den Innenverteidiger laufenden Verfahren nicht. Auch sportlich wusste der deutsche Weltmeister von 2014 nicht wirklich zu überzeugen, zudem wurde der 36-Jährige von Verletzungen gebremst. Gerade einmal 14 Pflichtspiele absolvierte Boateng im Trikot der Linzer.

„Wichtige Rolle eingenommen“
„Jerome hat sich während seiner gesamten Zeit beim LASK stets professionell verhalten und alles versucht, um der Mannschaft mit seiner Erfahrung zu helfen. Insbesondere für unsere jungen Spieler hat er eine wichtige Rolle eingenommen, indem er sie top unterstützt und gepusht hat“, ist LASKs Sportdirektor Dino Buric dem Routinier dennoch dankbar. „Wir wünschen Jerome für seine nächsten Schritte alles Gute und viel Erfolg.“

Boateng selbst dankte dem Verein in einer Aussendung für die gemeinsame Zeit, wohin es ihn als Nächstes verschlagen wird, wolle er bald bekannt geben. „Ich wünsche dem LASK für die Zukunft alles Gute und viel Erfolg“, so der gebürtige Berliner abschließend.

