LASK löst Vertrag mit Jerome Boateng auf

„Wichtige Rolle eingenommen“

„Jerome hat sich während seiner gesamten Zeit beim LASK stets professionell verhalten und alles versucht, um der Mannschaft mit seiner Erfahrung zu helfen. Insbesondere für unsere jungen Spieler hat er eine wichtige Rolle eingenommen, indem er sie top unterstützt und gepusht hat“, ist LASKs Sportdirektor Dino Buric dem Routinier dennoch dankbar. „Wir wünschen Jerome für seine nächsten Schritte alles Gute und viel Erfolg.“