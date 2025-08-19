Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Von Weg abgekommen

Orientierungslose Wanderin stürzte über Steilhang

Oberösterreich
19.08.2025 13:06
An der Unfallstelle wurden zunächst die schweren Verletzungen behandelt.
An der Unfallstelle wurden zunächst die schweren Verletzungen behandelt.(Bild: BRD Bad Ischl)

Aktuell vergeht nahezu kein Tag, an dem nicht Bergretter ausrücken müssen, um Wanderer zu retten, die wegen allzu leichtsinniger Vorbereitung, Selbstüberschätzung oder mangels geeigneter Ausrüstung geborgen werden müssen. So auch am Montagabend in Bad Ischl (Oberösterreich), wo eine schwer verletzte Urlauberin aus Spanien lange nicht gefunden werden konnte, weil sie einerseits keine Ahnung hatte, wo sie sich befindet, und es andererseits massive sprachliche Hürden gab.

0 Kommentare

Die Spanierin (64) war am Montagvormittag zunächst mit der Seilbahn auf die Katrin in Bad Ischl gefahren. Von der Bergstation war sie bis zum 1542 Meter hohen Gipfel gewandert, von wo aus sie auf einem Weg Richtung Lauffen absteigen wollte.

Durch steilen Wald abgestiegen
Nachdem die aus Madrid stammende Frau in etwa 950 Meter Seehöhe eine Wegkreuzung passiert hatte, kam sie vom markierten Steig ab. Sie wollte dann über wegloses Gelände durch einen Wald in Richtung Tal absteigen.

Der Abtransport erfolgte zunächst mit der Trage.
Der Abtransport erfolgte zunächst mit der Trage.(Bild: BRD Bad Ischl)

Bis in etwa 600 Meter Seehöhe gelang ihr das auch, doch etwa 150 Meter oberhalb der Engleitenstraße rutschte sie aus und stürzte mehrere Meter über den steilen Waldboden.

Schwer verletzt im unwegsamen Gelände
Die 64-Jährige zog sich einen Armbruch, Rippenbrüche, eine Schulterverletzung und offene Wunden zu, blieb schwer verletzt liegen. 

Da sie nur bruchstückhaft Englisch und Deutsch spricht, alarmierte sie ihren Sohn in Innsbruck, der die Rettungskette in Gang setzte. 

Zehn Bergretter aus Bad Ischl und zwei Alpinpolizisten machten sich sofort auf die Suche nach der Verletzten. Trotz eines spanischsprechenden Bergretters konnte sie lange nicht gefunden werden. Da die Frau offenbar auch ihre GPS-Koordinaten nicht ermitteln konnte. 

Mit dem Einsatzfahrzeug der Bergrettung wurde die Verletzte von einem Forstweg aus ins Tal ...
Mit dem Einsatzfahrzeug der Bergrettung wurde die Verletzte von einem Forstweg aus ins Tal gebracht.(Bild: BRD Bad Ischl)

Bergrettungsarzt versorgte sie
Erst nach zwei Stunden gelang es, die Verletzte aufzufinden. Ein Bergrettungsarzt versorgte noch an der Unfallstelle ihre schweren Verletzungen.

Lesen Sie auch:
Während des Hubschraubereinsatzes war es bereits sehr dunkel.
Rettung in Dämmerung
Zwei „absolute Anfänger“ von Traunstein geborgen
18.08.2025

Dann wurde die Frau mittels Trage durch das unwegsame Gelände zu einem Forstweg gebracht, von wo sie mit dem Einsatzfahrzeug der Bergretter zur Engleitenstraße transportiert und dem Rettungsdienst übergeben werden konnte. Die Spanierin musste im Klinikum Bad Ischl stationär aufgenommen werden.

Porträt von Jürgen Pachner
Jürgen Pachner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

In Bayern ist am Wochenende ein früherer Amokläufer bei einem Ausgang geflohen.
„Keine Gefahr mehr“
Polizei sucht nicht groß nach Amokläufer
In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
197.520 mal gelesen
Steiermark
Gletscher schmilzt und gibt alte Liftanlage frei
159.463 mal gelesen
Reste der alten Liftanlage wurden freigelegt.
Steiermark
Mega-Stau nach Massenunfall mit 33 Pkw auf der A2
142.963 mal gelesen
33 Fahrzeuge krachten auf der glatten Diesel-Fahrbahn ineinander – die A2 musste Richtung Wien ...
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
3066 mal kommentiert
Außenpolitik
Putins „Friedensplan“ gleicht einer Kapitulation
2003 mal kommentiert
Putin hielt am Sonntag in Moskau ein Arbeitstreffen ab, um die Ergebnisse des Alaska-Gipfels zu ...
Außenpolitik
Von der Leyen und Macron mit Selenskyj bei Trump
1614 mal kommentiert
Ursula von der Leyen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der Präsidenten ...
Mehr Oberösterreich
Von Weg abgekommen
Orientierungslose Wanderin stürzte über Steilhang
Dadic verpasst Quali
Statt Weltmeisterschaft wird Hochzeit geplant!
Krone Plus Logo
Nach 9 Jahren Pause
60-Jähriger kündigt Comeback in World Rally Car an
AK-Test schockt
Acht von neun Supermärkten verkaufen faules Obst
Krone Plus Logo
Debatte um Preise
„Von hundert Euro bleiben der Landwirtschaft vier“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf