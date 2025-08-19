Orientierungslose Wanderin stürzte über Steilhang

Aktuell vergeht nahezu kein Tag, an dem nicht Bergretter ausrücken müssen, um Wanderer zu retten, die wegen allzu leichtsinniger Vorbereitung, Selbstüberschätzung oder mangels geeigneter Ausrüstung geborgen werden müssen. So auch am Montagabend in Bad Ischl (Oberösterreich), wo eine schwer verletzte Urlauberin aus Spanien lange nicht gefunden werden konnte, weil sie einerseits keine Ahnung hatte, wo sie sich befindet, und es andererseits massive sprachliche Hürden gab.