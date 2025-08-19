ÖVP-Klubchefin Angerlehner fällt längere Zeit aus

Froschauer übernimmt interimistisch

Zu näheren Details und auch dazu, wie lange die Politikerin voraussichtlich ausfallen wird, wollte die ÖVP keine Stellung nehmen. ÖVP-Chef LH Thomas Stelzer wünscht Angerlehner gute Genesung: „Die Gesundheit steht an erster Stelle, das gilt für jeden von uns.“ Die Klubleitung wird bis auf Weiteres der Abgeordnete Anton Froschauer übernehmen. Der Bürgermeister von Perg sitzt seit sechs Jahren im Landtag und ist Angerlehners Stellvertreter als Klubchefin.