Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach einer schweren OP

ÖVP-Klubchefin Angerlehner fällt längere Zeit aus

Oberösterreich
19.08.2025 13:55
Margit Angerlehner (52) muss eine längere Auszeit nehmen.
Margit Angerlehner (52) muss eine längere Auszeit nehmen.(Bild: Antje Wolm)

Margit Angerlehner, seit neun Monaten Klubobfrau der ÖVP im oberösterreichischen Landtag, muss für unbestimmte Zeit eine Pause einlegen. Die 52-Jährige habe sich einer schweren Operation unterziehen müssen, informierte die Partei. Ihr Stellvertreter übernimmt bis auf Weiteres die Leitung des ÖVP-Klubs.

0 Kommentare

Der Landtagsklub der ÖVP muss in den kommenden Wochen ohne seine Obfrau auskommen: Wie die Partei am Dienstag bekannt gab, wird Margit Angerlehner bis auf Weiteres ausfallen. Der Grund: Angerlehner habe sich einer schweren Operation unterziehen müssen und nehme auf Anraten der Ärzte eine vollständige Auszeit.

Froschauer übernimmt interimistisch
Zu näheren Details und auch dazu, wie lange die Politikerin voraussichtlich ausfallen wird, wollte die ÖVP keine Stellung nehmen. ÖVP-Chef LH Thomas Stelzer wünscht Angerlehner gute Genesung: „Die Gesundheit steht an erster Stelle, das gilt für jeden von uns.“ Die Klubleitung wird bis auf Weiteres der Abgeordnete Anton Froschauer übernehmen. Der Bürgermeister von Perg sitzt seit sechs Jahren im Landtag und ist Angerlehners Stellvertreter als Klubchefin.

Angerlehners Stellvertreter Anton Froschauer übernimmt die Klubleitung.
Angerlehners Stellvertreter Anton Froschauer übernimmt die Klubleitung.(Bild: Alexander Kaiser)

Angerlehner selbst ist seit 2020 stellvertretende Landesobfrau des OÖVP-Wirtschaftsbundes. Sie ist im Landesvorstand der ÖVP und seit vergangenem Oktober Klubobfrau der Volkspartei im Landtag. Außerdem ist sie seit November 2021 Bürgermeisterin der Gemeinde Oftering.

Porträt von OÖ-Krone
OÖ-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

In Bayern ist am Wochenende ein früherer Amokläufer bei einem Ausgang geflohen.
„Keine Gefahr mehr“
Polizei sucht nicht groß nach Amokläufer
In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
198.909 mal gelesen
Steiermark
Gletscher schmilzt und gibt alte Liftanlage frei
161.512 mal gelesen
Reste der alten Liftanlage wurden freigelegt.
Steiermark
Mega-Stau nach Massenunfall mit 33 Pkw auf der A2
143.099 mal gelesen
33 Fahrzeuge krachten auf der glatten Diesel-Fahrbahn ineinander – die A2 musste Richtung Wien ...
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
3070 mal kommentiert
Außenpolitik
Putins „Friedensplan“ gleicht einer Kapitulation
2003 mal kommentiert
Putin hielt am Sonntag in Moskau ein Arbeitstreffen ab, um die Ergebnisse des Alaska-Gipfels zu ...
Kolumnen
Gerhard Mangott: Eine Ohrfeige für Europa
1519 mal kommentiert
„Die Europäer wollten mit Putin gar nicht verhandeln; Trump hat es getan. Das war eine ...
Mehr Oberösterreich
Nach einer schweren OP
ÖVP-Klubchefin Angerlehner fällt längere Zeit aus
Von Weg abgekommen
Orientierungslose Wanderin stürzte über Steilhang
Dadic verpasst Quali
Statt Weltmeisterschaft wird Hochzeit geplant!
Krone Plus Logo
Nach 9 Jahren Pause
60-Jähriger kündigt Comeback in World Rally Car an
AK-Test schockt
Acht von neun Supermärkten verkaufen faules Obst
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf