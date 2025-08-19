ÖVP-Klubchefin Angerlehner fällt längere Zeit aus

Margit Angerlehner, seit neun Monaten Klubobfrau der ÖVP im oberösterreichischen Landtag, muss für unbestimmte Zeit eine Pause einlegen. Die 52-Jährige habe sich einer schweren Operation unterziehen müssen, informierte die Partei. Ihr Stellvertreter übernimmt bis auf Weiteres die Leitung des ÖVP-Klubs.
Der Landtagsklub der ÖVP muss in den kommenden Wochen ohne seine Obfrau auskommen: Wie die Partei am Dienstag bekannt gab, wird Margit Angerlehner bis auf Weiteres ausfallen. Der Grund: Angerlehner habe sich einer schweren Operation unterziehen müssen und nehme auf Anraten der Ärzte eine vollständige Auszeit.
Froschauer übernimmt interimistisch
Zu näheren Details und auch dazu, wie lange die Politikerin voraussichtlich ausfallen wird, wollte die ÖVP keine Stellung nehmen. ÖVP-Chef LH Thomas Stelzer wünscht Angerlehner gute Genesung: „Die Gesundheit steht an erster Stelle, das gilt für jeden von uns.“ Die Klubleitung wird bis auf Weiteres der Abgeordnete Anton Froschauer übernehmen. Der Bürgermeister von Perg sitzt seit sechs Jahren im Landtag und ist Angerlehners Stellvertreter als Klubchefin.
Angerlehner selbst ist seit 2020 stellvertretende Landesobfrau des OÖVP-Wirtschaftsbundes. Sie ist im Landesvorstand der ÖVP und seit vergangenem Oktober Klubobfrau der Volkspartei im Landtag. Außerdem ist sie seit November 2021 Bürgermeisterin der Gemeinde Oftering.
