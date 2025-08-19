Statt Weltmeisterschaft wird Hochzeit geplant!

Hallen-Saison im Visier

Dadic begründet ihre Absage für Eisenstadt wie folgt: „Ich habe seit Monaten Probleme mit den Hamstrings. Es ist jetzt ein Schmerz, über den man nicht drübergehen kann und keine WM der Welt ist es wert, dass ich mich schwer verletze.“ Dies ist eine Gruppe von drei Muskeln, die vor allem für die Beugung des Knies zuständig ist. Nach der Absage ist ihre Saison (wie jene von Sarah Lagger schon länger) vorzeitig zu Ende. „Aber die Ergebnisse in einzelnen Disziplinen machen mich zuversichtlich auf weitere gute Mehrkämpfe“, so Dadic. Sie konzentriert sich nun auf die Reha und Vorbereitung auf die Hallen-Saison, die sie inklusive der WM in Polen komplett bestreiten möchte – und auf ihre Hochzeit!