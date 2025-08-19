Das kostet Sturm ein Spiel im Wörthersee-Stadion

„Oben am Berg wird die Luft bekanntlich dünner“
Keszler vor Mega-Gala:
Im Play-off zur Champions League müssen die Grazer am Mittwoch bei Bodo/Glimt ran. Das Rückspiel steigt dann am 26. August im Klagenfurter Wörthersee-Stadion. Klar hofft Fußball-Österreich auf einen Einzug! Geschäftsführer Thomas Tebbich verrät, was den österrichischen Meister eine Partie in der „Königsklasse“ in der Kärntner EM-Arena kostet.
Den Meisterteller konnte man am gestrigen Montag in Klagenfurt in die Höhe stemmen! Denn Bundesliga-Champ Sturm Graz rührte für das Play-off-Rückspiel zu Champions League gegen Bodo/Glimt (Nor) am 26. August im Wörthersee-Stadion die Werbetrommel. „Wir hoffen auf 15.000 Fans, 8000 Tickets sind weg“, so Wirtschaftsboss Thomas Tebbich.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.