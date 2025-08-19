Vorteilswelt
Kärnten-Sektor geplant

Das kostet Sturm ein Spiel im Wörthersee-Stadion

Kärnten
19.08.2025 08:57
Mit dem Meisterteller düste Sturms Wirtschaftsboss Thomas Tebbich nach Klagenfurt.
Mit dem Meisterteller düste Sturms Wirtschaftsboss Thomas Tebbich nach Klagenfurt.

Im Play-off zur Champions League müssen die Grazer am Mittwoch bei Bodo/Glimt ran. Das Rückspiel steigt dann am 26. August im Klagenfurter Wörthersee-Stadion. Klar hofft Fußball-Österreich auf einen Einzug! Geschäftsführer Thomas Tebbich verrät, was den österrichischen Meister eine Partie in der „Königsklasse“ in der Kärntner EM-Arena kostet.

Den Meisterteller konnte man am gestrigen Montag in Klagenfurt in die Höhe stemmen! Denn Bundesliga-Champ Sturm Graz rührte für das Play-off-Rückspiel zu Champions League gegen Bodo/Glimt (Nor) am 26. August im Wörthersee-Stadion die Werbetrommel. „Wir hoffen auf 15.000 Fans, 8000 Tickets sind weg“, so Wirtschaftsboss Thomas Tebbich.

Porträt von Lukas Töfferl
Lukas Töfferl
Porträt von Burghard Enzinger
Burghard Enzinger
