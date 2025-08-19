Das kostet Sturm ein Spiel im Wörthersee-Stadion

Im Play-off zur Champions League müssen die Grazer am Mittwoch bei Bodo/Glimt ran. Das Rückspiel steigt dann am 26. August im Klagenfurter Wörthersee-Stadion. Klar hofft Fußball-Österreich auf einen Einzug! Geschäftsführer Thomas Tebbich verrät, was den österrichischen Meister eine Partie in der „Königsklasse“ in der Kärntner EM-Arena kostet.