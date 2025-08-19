Euer Tisch für 8 Personen wartet im Festzelt

Das ist echtes Innviertler Lebensgefühl! Ob zünftige Live-Musik im großen Festzelt, gemütliches Beisammensein in der Weinhalle oder ausgelassenes Feiern unter freiem Himmel in der überdachten Edelweiß Alm – das Volksfest ist seit Jahrzehnten ein Fixpunkt im Veranstaltungskalender der Region. Viele Gäste kommen stilecht in Dirndl und Lederhose – denn genau das macht das besondere Flair aus. Der Eintritt ist frei!