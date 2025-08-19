Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Rieder Volksfest

Euer Tisch für 8 Personen wartet im Festzelt

Gewinnspiele
19.08.2025 05:12
Und jeder Gewinner erhält 1l-Maßgetränk
Und jeder Gewinner erhält 1l-Maßgetränk(Bild: Markus Wenzel)

Von 28. bis 31. August und von 4. bis 7. September ist in Ried wieder Volksfeststimmung angesagt! Für das beliebte Festzelt mit trachtiger Stimmung verlosen wir einen Tisch für 8 Personen inkl. Hauptspeisen und Getränke. Gleich hier mitspielen!

0 Kommentare

Das ist echtes Innviertler Lebensgefühl! Ob zünftige Live-Musik im großen Festzelt, gemütliches Beisammensein in der Weinhalle oder ausgelassenes Feiern unter freiem Himmel in der überdachten Edelweiß Alm – das Volksfest ist seit Jahrzehnten ein Fixpunkt im Veranstaltungskalender der Region. Viele Gäste kommen stilecht in Dirndl und Lederhose – denn genau das macht das besondere Flair aus. Der Eintritt ist frei!

Im Paket sind 8 Hauptspeisen inkludiert
Im Paket sind 8 Hauptspeisen inkludiert(Bild: Markus Wenzel)

Große Party im Festzelt von „Da Wirt 4s Fest“ 
Einfach mal wieder mit Freunden, Kollegen und Familie eine Auszeit nehmen, abfeiern und regionale Kulinarik genießen – im Festzelt von Patrick Stützner, „Da Wirt 4s Fest“, ist das möglich. Acts, wie Zwirn, Schlapfn7, The Vitamins, Die Partyhirschen, Die Lauser und Die Partymafia sorgen dabei für den perfekten Sound zum Party machen.

Zwirn sind im Festzelt mit dabei
Zwirn sind im Festzelt mit dabei(Bild: Markus Wenzel)

Für diese Fest-Sause verlosen wir einen Tisch für 8 Personen inkl. 8 Hauptspeisen und 8 Getränke (1l Maßgetränk). Dafür einfach untenstehendes Formular ausfüllen. Eine Teilnahme ist bis Montag, 25. August, um 9 Uhr möglich. Viel Glück!

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Mega-Stau nach Massenunfall mit 33 Pkw auf der A2
140.150 mal gelesen
33 Fahrzeuge krachten auf der glatten Diesel-Fahrbahn ineinander – die A2 musste Richtung Wien ...
Steiermark
Gletscher schmilzt und gibt alte Liftanlage frei
132.983 mal gelesen
Reste der alten Liftanlage wurden freigelegt.
Außenpolitik
Trump und Putin: In einem Punkt war man sich einig
125.959 mal gelesen
Ein Schulterklopfer zum Abschied – Trump und Putin beantworteten nach ihrem Gespräch keinerlei ...
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
2028 mal kommentiert
Außenpolitik
Putins „Friedensplan“ gleicht einer Kapitulation
2005 mal kommentiert
Putin hielt am Sonntag in Moskau ein Arbeitstreffen ab, um die Ergebnisse des Alaska-Gipfels zu ...
Außenpolitik
Fiasko in Alaska: Europa wird den Preis zahlen
1963 mal kommentiert
Putins Mienenspiel beim Gipfel mit Trump sagte viel aus. Am Ende aber verließ er Alaska mit ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf