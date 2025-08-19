Euer Tisch für 8 Personen wartet im Festzelt

Von 28. bis 31. August und von 4. bis 7. September ist in Ried wieder Volksfeststimmung angesagt! Für das beliebte Festzelt mit trachtiger Stimmung verlosen wir einen Tisch für 8 Personen inkl. Hauptspeisen und Getränke. Gleich hier mitspielen!
Das ist echtes Innviertler Lebensgefühl! Ob zünftige Live-Musik im großen Festzelt, gemütliches Beisammensein in der Weinhalle oder ausgelassenes Feiern unter freiem Himmel in der überdachten Edelweiß Alm – das Volksfest ist seit Jahrzehnten ein Fixpunkt im Veranstaltungskalender der Region. Viele Gäste kommen stilecht in Dirndl und Lederhose – denn genau das macht das besondere Flair aus. Der Eintritt ist frei!
Große Party im Festzelt von „Da Wirt 4s Fest“
Einfach mal wieder mit Freunden, Kollegen und Familie eine Auszeit nehmen, abfeiern und regionale Kulinarik genießen – im Festzelt von Patrick Stützner, „Da Wirt 4s Fest“, ist das möglich. Acts, wie Zwirn, Schlapfn7, The Vitamins, Die Partyhirschen, Die Lauser und Die Partymafia sorgen dabei für den perfekten Sound zum Party machen.
Für diese Fest-Sause verlosen wir einen Tisch für 8 Personen inkl. 8 Hauptspeisen und 8 Getränke (1l Maßgetränk). Dafür einfach untenstehendes Formular ausfüllen. Eine Teilnahme ist bis Montag, 25. August, um 9 Uhr möglich. Viel Glück!
Kommentare
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.