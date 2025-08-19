Nächtlicher Unfall mit tragischem Ausgang

Flucht vor Feuer und Rauch aus Welser Hochhaus
Keine Überlebenschance hatte der Lenker eines Kleinwagens, der in der Nacht zum Dienstag in Palting von der Straße abgekommen war. Der Pkw hatte einen Baum frontal erfasst und im Wrack war der Fahrer tödlich verletzt worden.
Wie der Unfall auf der Baier Landesstraße L1044, nahe der Ortschaft Fischerjuden in der Gemeinde Palting passieren konnte, versucht die Polizei noch zu ergründen. In der Nacht zum Dienstag war gegen 21.30 Uhr ein Kleinwagen von der Straße abgekommen und frontal gegen einen Baum geprallt.
Drei Wehren rückten aus
Drei Feuerwehren rückten zur Bergung des Opfers, einem Mann, der sich alleine im Wagen befunden hatte, aus. Doch für ihn kam jede Hilfe zu spät, er war durch die Wucht des Anpralls verstorben.
