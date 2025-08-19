Nächtlicher Unfall mit tragischem Ausgang

Wie der Unfall auf der Baier Landesstraße L1044, nahe der Ortschaft Fischerjuden in der Gemeinde Palting passieren konnte, versucht die Polizei noch zu ergründen. In der Nacht zum Dienstag war gegen 21.30 Uhr ein Kleinwagen von der Straße abgekommen und frontal gegen einen Baum geprallt.