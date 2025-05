ÖVP und Wirtschaftskammer: Wann reicht es Mattle?

Novum in Kammergeschichte

Auch wenn WK-Präsidentin Thaler noch so oft medial und sonst überall erklärt, dass es sich hier um einen „ganz normalen Vorgang“ handle, weil sie „ihr Team“ neu aufstelle, wird das nicht glaubwürdiger. Fakt ist vielmehr, dass es sich hier um ein absolutes Novum in der langen Kammergeschichte handelt. Und bei näherer Betrachtung drängt sich natürlich die Frage auf, warum man noch vor wenigen Wochen mit Seiwald und Hautz in die WK-Wahl ging. So stand als Wahlvorschlag an der Spitze auf der Liste des Handels beim „Landesgremium Maschinen- und Technologiehandel“ Folgendes zur Wahl: „Dein Tiroler Wirtschaftsbund – Präsidentin Barbara Thaler und Peter Seiwald“.