Nur ein Salzburger Klub hinkt noch hinterher

Westliga oder Salzburger Liga? Beim Blick auf die Tabelle der dritthöchsten Spielklasse kann man schon mal ins Grübeln kommen, denn vorne dominieren die Salzburger Klubs. Unter den ersten sieben der Tabelle sind gleich fünf „Stierwoscha“ zu finden. Mit Seekirchen lacht ein Aufsteiger überraschend von der Spitze, dahinter brachte sich Bischofshofen mit einem 5:0 noch vor Aufstiegsfavorit Wacker Innsbruck in Stellung.