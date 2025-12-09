Stau nach Unfall im Frühverkehr auf A1 in Hallwang

Heute, Dienstag, in der Früh kam es in Hallwang (Flachgau) auf der Westautobahn zu einem Verkehrsunfall. Sechs Personen wurden dabei verletzt, vier begaben sich selbst in ärztliche Behandlung.
Der Verkehrsunfall passierte am Montag um kurz nach 7 Uhr auf der A1 – genau in der Hauptzeit des Frühverkehrs. Vier Fahrzeuge kollidierten aus noch ungeklärter Ursache kurz vor dem Söllheimer Berg.
Zwei Personen wurden vom Roten Kreuz versorgt und anschließend ins Krankenhaus transportiert. Vier Personen begaben sich selbst in ärztliche Betreuung, so eine Sprecherin des Roten Kreuz.
In der Folge bildete sich auf der A1 ab Kilometer 286 Stau in Fahrtrichtung Salzburg. Der Unfall passierte auf einer vor allem im Frühverkehr wichtigen und stark frequentierten Stelle.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.