Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Gemeindeserie

Grödig kann immer noch investieren

Salzburg
09.12.2025 07:00
Bürgermeister Herbert Schober freut sich über die neue Volksschule in Fürstenbrunn, die 2026 ...
Bürgermeister Herbert Schober freut sich über die neue Volksschule in Fürstenbrunn, die 2026 fertiggestellt wird.(Bild: Markus Tschepp)

Die Untersberggemeinde gehört zu den wenigen Kommunen in Salzburg, die sich derzeit nicht über die Finanzen Sorgen machen müssen. Daher wird auch weiter kräftig investiert.

0 Kommentare

Rund 40 Millionen Euro schwer wird das Budget 2026, das Grödig am 16. Dezember beschließen will. Große Einsparungen? Fehlanzeige! Im Gegenteil. „Wir werden weiterhin investieren“, sagt Bürgermeister Herbert Schober. Im kommenden Jahr wird die neue Volksschule in Fürstenbrunn fertiggestellt. „Und wir wollen das Wasserkraftwerk am Almkanal bauen“, ergänzt Schober.

Die Bewilligungen dafür gibt es bereits, jetzt müssen noch Einsprüche bearbeitet werden. Es ist rein ein Projekt der Gemeinde. Das Kraftwerk soll dann jährlich 500.000 Kilowattstunden Strom produzieren. „Diese haben einen Wert von rund 100.000 Euro“, erklärt der Ortschef. Etwa 1,7 Millionen Euro soll der Bau kosten.

Es gibt auch eine Förderung dafür. Schober rechnet daher, dass sich die Investition in 15 Jahren amortisieren wird. Schon jetzt profitiert der Ort von den großen Photovoltaikanlagen, die in den vergangenen Jahren gebaut wurden.

400 neue Arbeitsplätze sollen entstehen
Ein großes Standbein der Gemeinde ist seine Wirtschaftskraft. Und die soll weiter ausgebaut werden. Am Gelände der ehemaligen Schokoladen-Fabrik wird es daher auch keinen Wohnbau geben. „Es werden dort 400 neue Arbeitsplätze entstehen“, erklärt Schober. Und er fügt hinzu: „Das werden teils namhafte Firmen mit wenig Schwerverkehr, was gut für die Bevölkerung ist.“ Neue Arbeitsplätze spülen natürlich Kommunalsteuer in die Gemeindekasse.

Zitat Icon

„Es werden dort 400 neue Arbeitsplätze entstehen.“

Herbert Schober

Davon sollen die Grödiger weiterhin profitieren. Die Geh- und Radwege werden auch in den kommenden Jahren weiter ausgebaut. „Da haben wir schon heuer den Fußverkehr-Award bekommen“, zeigt sich der Bürgermeister stolz.

Gemeinde bleibt weiter im Wohnungsbau tätig
Für die weiteren Schritte hat er daher schon 1,9 Millionen Euro aus den Gemeindefinanzen reserviert.

Lesen Sie auch:
Der verletzte Mäusebussard am Straßenrand. Dank den Polizisten geht es ihm wieder gut.
Tierischer Einsatz
Salzburger Polizei rettete verletzten Greifvogel
08.12.2025
Bei Golling
Auto brennt lichterloh auf Tauernautobahn
08.12.2025
Krone Plus Logo
Revolte im Kloster
Nonnen von Goldenstein bitten jetzt Papst um Hilfe
03.12.2025

Wegen der guten Finanzlage in Grödig kann der Ort auch weiterhin selbst Wohnungen errichten. Sechs Stück werden bald fertig sein. Dann wird bereits das nächste große Vorhaben angegangen. Bei einem Grundstück nahe dem Gemeindeamt sollen rund 40 neue Wohnungen entstehen. Diese sollen nur im geförderten Mietkauf-Segment gebaut werden.

Porträt von Felix Roittner
Felix Roittner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Gianni Infantino posierte mit Donald Trump, Claudia Sheinbaum und Mark Carney  (von li. nach ...
Seitenhieb live im TV
WM-Auslosung: „Dieser Mann kennt kein Schamgefühl“
Der wirtschaftliche sowie der Imageschaden wiegen in der Hauptsaison schwer.
Gast bereits erkankt
Therme in Tatzmannsdorf wegen Legionellen gesperrt
Liza Ulitzka wollte mit ihren Kindern einem religiösen Fanatiker entfliehen – dann wurden ihre ...
Justiz nicht zuständig
Ex-Mann hält Lily (8) und Noah (6) in Ägypten fest
Schulleitungen verbringen derzeit ungefähr ein Drittel ihrer Arbeitszeit mit bürokratischen ...
Pläne präsentiert
So sollen Schulen bei Bürokratie entlastet werden
Zwei Verhaftungen
Bombenalarm in England: Rund 200 Häuser evakuiert
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
„Absolut unfair!“ Wirbel nach Kriechmayr-Triumph
140.850 mal gelesen
Alexis Monney war im Ziel richtig sauer.
Ausland
Frau von Russen-Millionär wurde vor ihm gefoltert
124.910 mal gelesen
Das Paar hinterlässt zwei kleine Kinder.
Oberösterreich
Zwei Stunden lang stand Westbahn-Verbindung still
103.680 mal gelesen
Tausende Reisende strandeten zwei Stunden an den Bahnhöfen der Westbahnstrecke.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf