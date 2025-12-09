Grödig kann immer noch investieren

400 neue Arbeitsplätze sollen entstehen

Ein großes Standbein der Gemeinde ist seine Wirtschaftskraft. Und die soll weiter ausgebaut werden. Am Gelände der ehemaligen Schokoladen-Fabrik wird es daher auch keinen Wohnbau geben. „Es werden dort 400 neue Arbeitsplätze entstehen“, erklärt Schober. Und er fügt hinzu: „Das werden teils namhafte Firmen mit wenig Schwerverkehr, was gut für die Bevölkerung ist.“ Neue Arbeitsplätze spülen natürlich Kommunalsteuer in die Gemeindekasse.