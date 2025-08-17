Austria feiert ersten Saisonsieg in der 2. Liga

Was für ein wilder Fußball-Vormittag in Maxglan! Die Austria bezwang Rapid II in der Sonntagsmatinee der 2. Liga vor ausverkauftem Haus mit 4:2. Neuzugang Bares sorgte für den vorentscheidenden Treffer, für die Violetten waren es die ersten drei Punkte der Saison. „Wir haben uns das verdient“, sagte Trainer Schaider.
Die Austria legte bei klassischem Salzburger Schnürlregen engagiert los. Angetrieben von den über 1500 Fans war es vor allem Neuzugang Cosgun, der sich immer wieder Möglichkeiten erarbeitete. In der 18. Minute hatten die Fans schon den Torschrei auf den Lippen, ein Schuss des Mittelfeldspielers wurde aber auf der Linie geklärt. Auch die zweite Möglichkeit vergab der 23-Jährige – nach Fallrückzieher-Vorlage von Bares wurde sein Kopfball spektakulär gehalten.
Unnötiger Ausgleich
Im dritten Anlauf sollte es dann aber klappen. Nach einer Flanke rutsche der Ball zum zweiten Pfosten durch und Cosgun traf zur hochverdienten Führung (30.). Das Stadion kochte, die Austria dominierte. Doch anstatt mit 1:0 in die Kabinen zu gehen, folgte kurz vor der Pause die Ernüchterung. Nach einem langen Ball brachte Theiner einen Rapid-Kicker unnötig zu Fall. Velimirovic bedankte sich für das Geschenk und verwertete den fälligen Elfer souverän. Mit 1:1 ging es in die Pause.
Nach dem Seitenwechsel wurde das Wetter besser und auch die Wiener. Aber ausgerechnet in der stärksten Phase der Gäste schlugen die Maxglaner zu. Eine Flanke konnte Rapid-Goalie Orgler nicht festhalten, Aigner stand goldrichtig und staubte zum 2:1 ab (55.).
Die Hütteldorfer kamen jedoch erneut zurück, Strunz stellte in der 66. Minute mit einem Flachschuss auf 2:2. Aber die Violetten, die nicht mehr so aktiv wie noch in der ersten Halbzeit waren, kämpften weiter und wurden für ihren Aufwand zehn Minuten vor Schluss belohnt: Neo-Stürmer Bares traf nach einem Sorda-Pass zum umjubelten 3:2. „Ein unglaubliches Gefühl“, grinste. Und in der Nachspielzeit fixierte Joker Lipczinski den 4:2-Endstand. Die Austria holte den ersten Dreier seit ihrer Rückkehr in die 2. Liga!
2. Liga: Austria Salzburg – Rapid II 4:2 (1:1). – Torfolge: 1:0 (29.) Cosgun, 1:1 (45., Foulelfmeter) Velimorovic, 2:1 (55.) Aigner, 2:2 (66.) Strunz, 3:2 (81.) Bares, 4:2 (94.) Lipczinski. – Austria-Aufstellung (4-2-3-1): Nesler-Täubl; Theiner (69. Sandmayr), Aigner, Meisl, Marusic; Bijelic, Kahrimanovic; Sorda (89. Schwaighofer), Cosgun, Günes (69. Lipczinski); Bares (83. Pellegrini). – Max Aicher Stadion, 1600, Ristoskov.
Kommentare
