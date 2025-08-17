Austria feiert ersten Saisonsieg in der 2. Liga

Die Hütteldorfer kamen jedoch erneut zurück, Strunz stellte in der 66. Minute mit einem Flachschuss auf 2:2. Aber die Violetten, die nicht mehr so aktiv wie noch in der ersten Halbzeit waren, kämpften weiter und wurden für ihren Aufwand zehn Minuten vor Schluss belohnt: Neo-Stürmer Bares traf nach einem Sorda-Pass zum umjubelten 3:2. „Ein unglaubliches Gefühl“, grinste. Und in der Nachspielzeit fixierte Joker Lipczinski den 4:2-Endstand. Die Austria holte den ersten Dreier seit ihrer Rückkehr in die 2. Liga!