Maulkorb überschattete Bischofshofens Torgala

Kaum Äußerungen

„Es war schon ein Schock, das hat man gemerkt in der Mannschaft“, gestand Verteidiger Konstantin Gertig. Ob er die Entscheidung versteht? Dazu wollte er sich nicht äußern. Die Anweisung, mit Medien nicht über die Vorfälle zu Beginn der Woche zu sprechen, hat der Klub ausgegeben, wie die „Krone“ von Spielern erfuhr. „Eigentlich dürfen wir nicht darüber sprechen“, gab ein BSK-Spieler hinter vorgehaltener Hand den aufgesetzten Maulkorb zu.