Nach Trainer-Aus

Maulkorb überschattete Bischofshofens Torgala

Salzburg
16.08.2025 22:30
Konstantin Gertig (li.) traf beim 5:0 des BSK.
Konstantin Gertig (li.) traf beim 5:0 des BSK.(Bild: GEPA)

Bischofshofen zeigte gegen die Altach Juniors mit einem 5:0-Kantersieg in der Westliga auf. Die Trainer-Turbulenzen wirken aber noch nach. Die anderen Salzburger spielten remis.

0 Kommentare

Sportlich präsentierte sich Bischofshofen gestern von seiner besten Seite. In der Westliga-Partie gegen die Altach Juniors spielten sich die Pongauer in einen Rausch, führten nach 36 Minuten mit 5:0. Mit vier Treffern schoss Neuzugang Vitali Borsuk die Vorarlberger fast im Alleingang ab. „Das ganze Team hat sehr gut gearbeitet. Ich habe auf meine Momente gewartet“, sagte der Vierfachtorschütze.

Doch die Glanzleistung wird von den Trainer-Turbulenzen mit dem Aus von Thomas Schnöll am Montag – die „Krone“ berichtete – überschattet.

Kaum Äußerungen
„Es war schon ein Schock, das hat man gemerkt in der Mannschaft“, gestand Verteidiger Konstantin Gertig. Ob er die Entscheidung versteht? Dazu wollte er sich nicht äußern. Die Anweisung, mit Medien nicht über die Vorfälle zu Beginn der Woche zu sprechen, hat der Klub ausgegeben, wie die „Krone“ von Spielern erfuhr. „Eigentlich dürfen wir nicht darüber sprechen“, gab ein BSK-Spieler hinter vorgehaltener Hand den aufgesetzten Maulkorb zu.

Die weiteren drei Salzburger Klubs spielten jeweils 1:1: St. Johann in Imst, Kuchl bei Hohenems und FC Pinzgau in Kitzbühel.

Porträt von Christoph Kolland
Christoph Kolland
