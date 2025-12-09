Salzburgs Reit-Turnier klärt die Zukunft

Mein Handy hört seit einiger Zeit gar nicht mehr auf zu klingeln. Es waren vier anstrengende, aber trotzdem wunderschöne Tage.“ Müde und dennoch glücklich zeigte sich Christian Steiner, der Geschäftsführer der Amadeus Horse Indoors, am Montag im Gespräch mit der „Krone“. Die heurige Ausgabe des größten Salzburger Reitsportturniers war über weite Strecken ein voller Erfolg.
„Wir können sehr zufrieden sein. Von Athleten, Funktionären und Besuchern haben wir viel positives Feedback erhalten“, so der Chef.
Wie im vergangenen Jahr kamen auch heuer rund 20.000 Menschen zu den Bewerben ins Messezentrum. „Vor allem am Samstag war die Salzburg Arena zum Bersten voll, aber auch am Sonntag hatten wir viele Zuschauer. Die Qualität des Sports war heuer wirklich hoch, wir hatten viele Top-Reiter hier. Schön, dass das vom Publikum toleriert wurde“, betont Steiner. Kleineres Minus als 2024Den Sieg beim Sprung-Grand-Prix und über 26.000 Euro Preisgeld sicherte sich übrigens der Brite Robert Murphy.
Sandra Sysojeva (Pol) gewann den wichtigsten Dressur-Bewerb und rund 20.000 Euro. Für Österreichs Reiter rund um Katharina Rhomberg reichte es am Sonntag indes für keinen Stockerlplatz.
„Die Finanzierung ist bereits geklärt“
Ab sofort richtet sich der Blick von Steiner auf die nächste Ausgabe der Horse Indoors, die wieder in der Adventszeit (3. bis 6. Dezember 2026) stattfinden wird. „Die Finanzierung ist bereits geklärt. Unser Minus ist heuer viel kleiner als im letzten Jahr. Das zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind.“
