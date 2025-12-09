Salzburgs Reit-Turnier klärt die Zukunft

Wie im vergangenen Jahr kamen auch heuer rund 20.000 Menschen zu den Bewerben ins Messezentrum. „Vor allem am Samstag war die Salzburg Arena zum Bersten voll, aber auch am Sonntag hatten wir viele Zuschauer. Die Qualität des Sports war heuer wirklich hoch, wir hatten viele Top-Reiter hier. Schön, dass das vom Publikum toleriert wurde“, betont Steiner. Kleineres Minus als 2024Den Sieg beim Sprung-Grand-Prix und über 26.000 Euro Preisgeld sicherte sich übrigens der Brite Robert Murphy.