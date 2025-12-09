Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Budget steht!

Salzburgs Reit-Turnier klärt die Zukunft

Salzburg
09.12.2025 08:00
(Bild: Andreas Tröster)

Mein Handy hört seit einiger Zeit gar nicht mehr auf zu klingeln. Es waren vier anstrengende, aber trotzdem wunderschöne Tage.“ Müde und dennoch glücklich zeigte sich Christian Steiner, der Geschäftsführer der Amadeus Horse Indoors, am Montag im Gespräch mit der „Krone“. Die heurige Ausgabe des größten Salzburger Reitsportturniers war über weite Strecken ein voller Erfolg.

0 Kommentare

„Wir können sehr zufrieden sein. Von Athleten, Funktionären und Besuchern haben wir viel positives Feedback erhalten“, so der Chef.

Wie im vergangenen Jahr kamen auch heuer rund 20.000 Menschen zu den Bewerben ins Messezentrum. „Vor allem am Samstag war die Salzburg Arena zum Bersten voll, aber auch am Sonntag hatten wir viele Zuschauer. Die Qualität des Sports war heuer wirklich hoch, wir hatten viele Top-Reiter hier. Schön, dass das vom Publikum toleriert wurde“, betont Steiner. Kleineres Minus als 2024Den Sieg beim Sprung-Grand-Prix und über 26.000 Euro Preisgeld sicherte sich übrigens der Brite Robert Murphy.

Sandra Sysojeva (Pol) gewann den wichtigsten Dressur-Bewerb und rund 20.000 Euro. Für Österreichs Reiter rund um Katharina Rhomberg reichte es am Sonntag indes für keinen Stockerlplatz.

„Die Finanzierung ist bereits geklärt“
Ab sofort richtet sich der Blick von Steiner auf die nächste Ausgabe der Horse Indoors, die wieder in der Adventszeit (3. bis 6. Dezember 2026) stattfinden wird. „Die Finanzierung ist bereits geklärt. Unser Minus ist heuer viel kleiner als im letzten Jahr. Das zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind.“

Porträt von Philip Kirchtag
Philip Kirchtag
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Gianni Infantino posierte mit Donald Trump, Claudia Sheinbaum und Mark Carney  (von li. nach ...
Seitenhieb live im TV
WM-Auslosung: „Dieser Mann kennt kein Schamgefühl“
Der wirtschaftliche sowie der Imageschaden wiegen in der Hauptsaison schwer.
Gast bereits erkankt
Therme in Tatzmannsdorf wegen Legionellen gesperrt
Liza Ulitzka wollte mit ihren Kindern einem religiösen Fanatiker entfliehen – dann wurden ihre ...
Justiz nicht zuständig
Ex-Mann hält Lily (8) und Noah (6) in Ägypten fest
Schulleitungen verbringen derzeit ungefähr ein Drittel ihrer Arbeitszeit mit bürokratischen ...
Pläne präsentiert
So sollen Schulen bei Bürokratie entlastet werden
Zwei Verhaftungen
Bombenalarm in England: Rund 200 Häuser evakuiert
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
„Absolut unfair!“ Wirbel nach Kriechmayr-Triumph
141.476 mal gelesen
Alexis Monney war im Ziel richtig sauer.
Ausland
Frau von Russen-Millionär wurde vor ihm gefoltert
126.698 mal gelesen
Das Paar hinterlässt zwei kleine Kinder.
Oberösterreich
Zwei Stunden lang stand Westbahn-Verbindung still
104.552 mal gelesen
Tausende Reisende strandeten zwei Stunden an den Bahnhöfen der Westbahnstrecke.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf