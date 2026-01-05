So beeinflusst der Leitzins jeden Österreicher

Rund ein halbes Jahr ist es her, als die Europäische Zentralbank den Leitzins für den gesamten Euroraum zuletzt geändert hat. Im Juni des Vorjahres setzte sich die Talfahrt weiter fort, wurde der Leitzins auf 2,15 Prozent festgelegt. Seither ist der Trend des fallenden Zinssatzes aber gestoppt (siehe Grafik).