Die Pehtra Baba zieht wieder von Haus zu Haus

Seit 27 Jahren pflegt der Kulturverein/Kulturno društvo Šmarjeta-Apače in St. Margareten im Rosental den alten Brauch der Pehtra Baba. Die sagenumwobene Gestalt ist in Südkärnten bekannt und unterwegs.
Am Vorabend des Dreikönigstages zieht im Südkärntner Raum die Pehtra Baba von Haus zu Haus. Einer der Hochburgen dieses Jahrhunderte alten Brauches ist die im östlichen Teil des Rosentales gelegene Gemeinde St. Margareten. „Wir haben mit insgesamt neun Pehtra-Gruppen das Gemeindegebiet besucht und so vielen Bewohnern diesen Brauch ein wenig näher gebracht“, erläutert die Organisatorin der heurigen Veranstaltung Sonja Svetina.
Eine unverkennbare Sagengestalt
In St. Margareten ist es vor allem der örtliche slowenische Kulturverein/Kulturno društvo Šmarjeta – Apače, der sich auf Initiative der ehemaligen Obfrau Rosina Wernig seit nunmehr 27 Jahren mit dem Erhalt dieses Brauchtums befasst. Eingehüllt in schwarzes Gewand, in typischen Holzzockeln und ausgestattet mit der unverkennbaren zweizinkigen Gabel ist die Pehtra in der letzten Rauhnacht unterwegs.
Nüsse, Dörrobst und Süßigkeiten werden verteilt
Während in anderen Gegenden Würste auf der Gabel der Pehtra Baba hängen, bekommt sie diese in St. Margareten als Dankeschön. Bei ihrem wortlosen Besuch verteilt oder wirft die sagenumwobene Gestalt dann Nüsse, Dörrobst oder Süßigkeiten auf Tisch oder Boden und verschwindet anschließend in der Finsternis.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.