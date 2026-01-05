Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Südkärntner Tradition

Die Pehtra Baba zieht wieder von Haus zu Haus

Kärnten
05.01.2026 20:00

Seit 27 Jahren pflegt der Kulturverein/Kulturno društvo Šmarjeta-Apače in St. Margareten im Rosental den alten Brauch der Pehtra Baba. Die sagenumwobene Gestalt ist in Südkärnten bekannt und unterwegs.

0 Kommentare

Am Vorabend des Dreikönigstages zieht im Südkärntner Raum die Pehtra Baba von Haus zu Haus. Einer der Hochburgen dieses Jahrhunderte alten Brauches ist die im östlichen Teil des Rosentales gelegene Gemeinde St. Margareten. „Wir haben mit insgesamt neun Pehtra-Gruppen das Gemeindegebiet besucht und so vielen Bewohnern diesen Brauch ein wenig näher gebracht“, erläutert die Organisatorin der heurigen Veranstaltung Sonja Svetina.

Ohne Gesicht, in schwarzen Kleidern und ausgestattet mit der unverkennbaren zweizinkigen Gabel ...
Ohne Gesicht, in schwarzen Kleidern und ausgestattet mit der unverkennbaren zweizinkigen Gabel ist die Pehtra Baba unterwegs.(Bild: Dieter Arbeiter)

Eine unverkennbare Sagengestalt
In St. Margareten ist es vor allem der örtliche slowenische Kulturverein/Kulturno društvo Šmarjeta – Apače, der sich auf Initiative der ehemaligen Obfrau Rosina Wernig seit nunmehr 27 Jahren mit dem Erhalt dieses Brauchtums befasst. Eingehüllt in schwarzes Gewand, in typischen Holzzockeln und ausgestattet mit der unverkennbaren zweizinkigen Gabel ist die Pehtra in der letzten Rauhnacht unterwegs.

Nüsse, Dörrobst und Süßigkeiten werden verteilt
Während in anderen Gegenden Würste auf der Gabel der Pehtra Baba hängen, bekommt sie diese in St. Margareten als Dankeschön. Bei ihrem wortlosen Besuch verteilt oder wirft die sagenumwobene Gestalt dann Nüsse, Dörrobst oder Süßigkeiten auf Tisch oder Boden und verschwindet anschließend in der Finsternis.

Porträt von Kärntner Krone
Kärntner Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Antreten im Army-Store: Der Unteroffizier mit seinen Rekruten.
Zu Ennser Army-Shop
Wirbel um Einkaufsausflug mit Grundwehrdienern
Während die einen feiern, sehen die anderen eine Verletzung des Völkerrechts in dem US-Angriff ...
Angriff auf Venezuela
Experten befürchten ein Ende des Völkerrechts
Die US-Angriffe führten in einigen Ländern zu Streiks.
Maduros Securities
Venezuela: Bei US-Angriff über 30 Kubaner getötet
Die Spezialisten an der Grazer Med Uni dokumentieren Spuren von Misshandlungen möglichst zeitnah ...
Krone Plus Logo
Ansturm auf Ambulanzen
Häusliche Gewalt: Das böse Erwachen nach dem Fest
Kinder verschleppt
Mutter: „So hat sich mein Ex-Mann radikalisiert“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ausland
Wirte bauten Todesbar in Crans-Montana selbst um
235.317 mal gelesen
Jessica Moretti (klein im Bild) hat die Bar mit ihrem Mann Jaques betrieben.
Außenpolitik
Trump droht bereits nächsten Ländern mit Angriff
127.751 mal gelesen
US-Präsident Donald Trump hat laut eigener Aussage bereits „acht und ein Viertel“ Kriege ...
Ausland
Angriffe angeordnet: Trump ließ Maduro festnehmen!
117.462 mal gelesen
⁠Donald Trump bestätigte, dass die USA Venezuela angegriffen haben. Dabei sei der venezolanische ...
Mehr Kärnten
Südkärntner Tradition
Die Pehtra Baba zieht wieder von Haus zu Haus
In Einkaufszentrum
Unbekannter Täter warf Werbetafel in die Tiefe
Vorschau 2026
Buntes Theaterjahr prägt Kärntens Bühnenlandschaft
Es wird frostig
Eisschicht über Kärnten: Minus 20 Grad möglich!
Weltcup in Villach
ÖSV-Springerin verpasst ihre Siegpremiere knapp
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf