Die Pehtra Baba zieht wieder von Haus zu Haus

Am Vorabend des Dreikönigstages zieht im Südkärntner Raum die Pehtra Baba von Haus zu Haus. Einer der Hochburgen dieses Jahrhunderte alten Brauches ist die im östlichen Teil des Rosentales gelegene Gemeinde St. Margareten. „Wir haben mit insgesamt neun Pehtra-Gruppen das Gemeindegebiet besucht und so vielen Bewohnern diesen Brauch ein wenig näher gebracht“, erläutert die Organisatorin der heurigen Veranstaltung Sonja Svetina.