Buntes Theaterjahr prägt Kärntens Bühnenlandschaft

Die Komödie 9020 verlässt ihre gewohnte Spielstätte, das ORF-Theater, und verspricht mit „Samstag, der 13.“ ab 6. März im VZK Klagenfurt eine ebenso schräge wie rasante Kriminalkomödie. Zwei verlorene Kinder des klagenfurter ensembles kehren zurück zu ihrer Bank am Steg des Strandbades: In „Owe den Boch 2“ (ab 11. März) wird das Weltbild aus den Augen zweier Kärntner unter die Lupe genommen und mit verknappter Sprache ein Rückblick auf die vergangenen acht Jahre geworfen.