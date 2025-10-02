Meloni kritisiert Gaza-Generalstreik in Italien

In mehreren italienischen Städten gingen am Donnerstag Menschen aus Solidarität mit den Aktivistinnen und Aktivisten der Gaza-Hilfsflotte auf die Straße. In Bologna kam es zu Ausschreitungen, die Polizei setzte Schlagstöcke ein, um die Demonstrierenden zurückzudrängen. Diese hatten zuvor angekündigt, den Bahnhof besetzen zu wollen. Am Mittwoch war es bereits zu Besetzungen von Schulen, Universitäten und Bahngleisen gekommen, unter anderem in Neapel und Pisa. Am Donnerstagabend forderten Tausende Demonstrierende „Free Palestine“ vor dem Kolosseum in Rom.