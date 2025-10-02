Mann schleuderte Glasflasche in Hof von Synagoge

Am höchsten jüdischen Feiertag, dem Jom Kippur, hatte sich heute, 2. Oktober, die jüdische Gemeinde Graz gegen 10.45 im Innenhof der Synagoge versammelt, als plötzlich ein Radfahrer eine Glasflasche dorthin schleuderte. Das schildert Elie Rosen, Präsident der Kultusgemeinde. Die Synagoge stand zu dem Zeitpunkt unter Polizei-Bewachung. Die Sicherheitsvorkehrungen für den Ein- und Auslass auf das Gelände mussten daraufhin verstärkt werden.