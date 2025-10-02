Putin richtet im Ukraine-Krieg Warnung an die USA

Kontert Trump-Kritik

Inzwischen kämpfe fast das gesamte NATO-Bündnis gegen Russland. Putin richtete auch scharfe Worte an den US-Präsidenten Donald Trump. Dieser hatte Russland jüngst als „Papiertiger“ bezeichnet. „Wenn wir mit dem gesamten NATO-Block kämpfen, uns bewegen, vorrücken und uns zuversichtlich fühlen, und wir ein ‘Papiertiger‘ sind, was ist dann die NATO selbst?“, konterte Putin. Trump hatte zuvor versucht, eine friedliche Lösung zwischen der Ukraine und Russland auszuhandeln, nach mehreren Monaten zeigte er sich aber enttäuscht. Der Kreml rückte nicht von seinen Maximalforderungen ab.