Glasners Palace siegt ++ Adamu trifft für Freiburg

Crystal Palace und Coach Oliver Glasner sind auch im Europacup nicht zu stoppen! Am Donnerstag starteten die Londoner wenige Tage nach ihrem Coup über Liverpool mit einem Auswärts-2:0 gegen Dynamo Kiew in die Conference League. Grund zur Freude hatte auch Junior Adamu ...
Mit einem verwandelten Elfmeter (57.) rettete er dem SC Freiburg und Teamkollege Philipp Lienhart in der Europa League in Bologna nach 0:1-Rückstand noch ein 1:1 und den vierten Punkt.
7. Sieg im 11. Saison-Pflichtspiel von Palace
Für Palace erzielten Daniel Munoz und Liverpool-Siegtorschütze Edward Nketiah die Treffer in Lublin (Polen), es war bereits der 7. Sieg im 11. Saison-Pflichtspiel (4 Remis).
Einen weiteren „Dreier“ mit rot-weiß-roter Beteiligung gab es in der Conference League für Mainz 05. Mit ÖFB-Teamverteidiger Phillipp Mwene und Nikolas Veratschnig setzten sich die Deutschen bei Omonia Nikosia mit 1:0 durch.
