Topspiel im Westen:

Mit Fans im Rücken will Imst Leader Wacker stürzen

Fußball Dritte Liga
02.10.2025 19:57

Es ist alles angerichtet für ein echtes Fußballfest in der Westliga! Vizemeister Imst fordert Leader Wacker Innsbruck. Im Tiroler Oberland rechnet man bei diesem Derby mit knapp 3500 Fans. Imst-Obmann Manuel Westreicher war in der Sendung der 3. Liga zu Gast und gab uns einen Einblick (im Video). Am Samstag ab 15.55 Uhr gibts dieses Westliga-Duell bei uns auf live auf krone.tv.

Porträt von Marco Cornelius
Marco Cornelius
Folgen Sie uns auf