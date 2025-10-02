Mit Fans im Rücken will Imst Leader Wacker stürzen

Es ist alles angerichtet für ein echtes Fußballfest in der Westliga! Vizemeister Imst fordert Leader Wacker Innsbruck. Im Tiroler Oberland rechnet man bei diesem Derby mit knapp 3500 Fans. Imst-Obmann Manuel Westreicher war in der Sendung der 3. Liga zu Gast und gab uns einen Einblick (im Video). Am Samstag ab 15.55 Uhr gibts dieses Westliga-Duell bei uns auf live auf krone.tv.