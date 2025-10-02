Wahnsinn! Goalie hält dreimal den gleichen Elfer

Was für ein Elfmeter-Wahnsinn in der Europa League: Türkei-Nationalkeeper Berke Özer hat sich beim Duell von AS Rom und OSC Lille als Goalie der Gäste aus Frankreich mit drei (!) binnen drei (!) Minuten gehaltenen Elfern zum absoluten Matchwinner und Helden des Abends gemacht! Nicht etwa in einem Elferschießen, das es zum aktuellen Zeitpunkt im Europacup ja noch gar nicht geben kann, sondern völlig normal während der regulären Spielzeit …
Wobei: „Normal“ im eigentlichen Sinn war die Schlussphase der Partie für Özer dann auch wieder nicht. Nach einem Handspiel von Lille-Kicker Aïssa Mandi in Minute 82 zeigte Schiri Erik Lambrechts auf den Elfer-Punkt, Roma-Stürmer Artem Dovbyk trat an – und Özer wehrte ab.
Wiederholung nach VAR-Intervention
Doch weil sich einige Spieler zu früh in den Strafraum bewegt hatten, wurde der Strafstoß nach VAR-Intervention wiederholt. Erneut wollte sich Dovbyk in der Torschützenliste verewigen – aber erneut griff Özer erfolgreich ein.
Wieder schaltete sich der VAR ein
Aber damit war das Ende der Fahnenstange noch immer nicht erreicht, wieder schaltete sich der VAR ein, weil sich der Lille-Keeper zu früh bewegt hatte und beim Schuss bereits vor der Tor-Linie stand. Dovbyk schritt zum dritten Mal zum Elfer-Punkt und verlor das Duell mit Özer zum dritten Mal ...
Und da Lille, das dank eines Treffers von Hakon Arnar Haraldsson seit der 6. Minute in Führung gelegen war, auch in der Restspielzeit keinen Treffer mehr kassierte, durfte man sich im zweiten Spiel der Liga-Phase der Europa-League-Saison 2025/26 nach dem 2:1 gegen Brann Bergen über den zweiten Sieg freuen.
