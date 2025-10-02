Wahnsinn! Goalie hält dreimal den gleichen Elfer

Was für ein Elfmeter-Wahnsinn in der Europa League: Türkei-Nationalkeeper Berke Özer hat sich beim Duell von AS Rom und OSC Lille als Goalie der Gäste aus Frankreich mit drei (!) binnen drei (!) Minuten gehaltenen Elfern zum absoluten Matchwinner und Helden des Abends gemacht! Nicht etwa in einem Elferschießen, das es zum aktuellen Zeitpunkt im Europacup ja noch gar nicht geben kann, sondern völlig normal während der regulären Spielzeit …