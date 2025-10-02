Wölfe meiden gezielt Nähe zu Menschen

Suche nach Nahrung treibt in Siedlungen

Die Untersuchung zeigte außerdem, dass der Tag-Nacht-Rhythmus von Angst geprägt ist. In der Tucheler Heide in Nordpolen, in der Wölfe streng geschützt sind, waren die Tiere fast fünfmal so nachtaktiv wie der Mensch. Das belegen auch internationale Daten: Überall dort, wo Menschen leben, sind Wölfe vor allem nachts aktiv. Es gehe um die Frage, wie die Raubtiere an Futter kämen, ohne selbst zur Beute zu werden, sagte Zanette. Gesetzlicher Schutz bedeute nicht automatisch, dass Wölfe nicht getötet würden. In einigen EU-Ländern wie Frankreich ist es erlaubt, unter bestimmten Bedingungen bis zu ein Fünftel der Wolfspopulation pro Jahr zu erlegen.