Mord am Flussufer: „Ihr Gesicht wurde zertrümmert“

Alkohol und Drogen am Flussufer

„Ich habe nichts getan“, verantwortet sich unterdessen der Spanier. Das Paar lernte sich 2017 in Barcelona kennen, hatte gemeinsam zwei Kinder. Doch es habe immer wieder Probleme gegeben. Der 26-Jährige sagt im Prozess, er habe sich an jenem Abend mit dem Opfer verabredet, gemeinsam habe man Drogen und Alkohol konsumiert und die Nacht am Ufer der Bregenzer Ache verbracht – wo auch die tote 25-Jährige später gefunden wurde.