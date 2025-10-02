Vier Totalausfälle – der Beste saß Stunde draußen

Der FC Red Bull Salzburg bleibt in der Ligaphase der Europa League auch nach dem zweiten Spieltag ohne Punkt und Tor. Die Mannschaft von Thomas Letsch musste sich auswärts bei Olympique Lyon mit 0:2 geschlagen geben. Die Bullen in der „Krone“-Einzelkritik.
Schlager 2
In der siebenten Minute hielt er einen kläglichen Elfer. Dann verschuldete er mit einem Mega-Fehlpass das Tor zum Rückstand.
Lainer 4
Bester Startelf-Spieler. Rettete in höchster Not gegen zwei Lyon-Akteure, kurz vor dem 0:2 noch auf der Linie per Kopf. Hatte auch die meisten Ballkontakte (77) der Salzburger.
Gadou 3
Der Jungspund machte eine solide Partie. Er kam aber bei weitem nicht ans Niveau vom Porto-Spiel heran.
Rasmussen 2
Den Ruf des Abwehrchefs konnte er einmal mehr nicht bestätigen. Verlor das Kopfball-Duell vorm 0:2, ein Patzer im Strafraum blieb mit Glück ohne Folgen.
Terzic 3
Der Linksverteidiger war auf seiner Seite hauptsächlich defensiv beschäftigt und erledigte das solide.
Diambou 2
Immer wieder wackelig. Die Startelf-Einberufung konnte er nicht rechtfertigen, den verletzten Kapitän Bidstrup nicht ersetzen.
Diabate 2
Auf der Doppel-Sechs hing der Malier in der Luft. Lieferte einige Fehlpässe.
Yeo 1
Ein Totalausfall auf der rechten Offensivseite.
Kjaergaard 1
Verschuldete den Elfer, den Schlager noch parieren konnte. Sonst trat er nur mit einem Schüsschen in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit in Erscheinung.
Note 6 = Teamreif
Note 5 = Sehr stark
Note 4 = Stark
Note 3 = Durchschnitt
Note 2 = Schwach
Note 1 = Nicht sein Tag
Note 0 = Zu kurz eingesetzt
Ratkov 1
Spielte keine Rolle. Auch im 21. Spiel auf internationaler Ebene gelang ihm für Salzburg kein Tor.
Vertessen 2
In der Startelf klappt es für ihn einfach nicht nach Wunsch. War wieder über weite Strecken harmlos.
Alajbegovic 4
Nach Einwechslung einmal mehr der gefährlichste Bulle. Hatte zwei gute Schussaktionen. Diesmal konnte er es aber nicht richten.
Baidoo 3
Brachte sich offensiv gut ein, kam in der Schlussphase zu einer Möglichkeit.
Kitano 3
Brachte sich gut ein.
Onisiwo 1
Völlig unsichtbar.
Krätzig 0
Trainer Letsch 2
Schaffte es wieder einmal nicht, seine Mannschaft richtig einzustellen.
