Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Red Bull Salzburg

Vier Totalausfälle – der Beste saß Stunde draußen

Salzburg
02.10.2025 23:45
Hing völlig in der Luft: Petar Ratkov.
Hing völlig in der Luft: Petar Ratkov.(Bild: GEPA)

Der FC Red Bull Salzburg bleibt in der Ligaphase der Europa League auch nach dem zweiten Spieltag ohne Punkt und Tor. Die Mannschaft von Thomas Letsch musste sich auswärts bei Olympique Lyon mit 0:2 geschlagen geben. Die Bullen in der „Krone“-Einzelkritik.

0 Kommentare

Schlager 2
In der siebenten Minute hielt er einen kläglichen Elfer. Dann verschuldete er mit einem Mega-Fehlpass das Tor zum Rückstand.

Lainer 4
Bester Startelf-Spieler. Rettete in höchster Not gegen zwei Lyon-Akteure, kurz vor dem 0:2 noch auf der Linie per Kopf. Hatte auch die meisten Ballkontakte (77) der Salzburger. 

Gadou 3
Der Jungspund machte eine solide Partie. Er kam aber bei weitem nicht ans Niveau vom Porto-Spiel heran. 

Rasmussen 2
Den Ruf des Abwehrchefs konnte er einmal mehr nicht bestätigen. Verlor das Kopfball-Duell vorm 0:2, ein Patzer im Strafraum blieb mit Glück ohne Folgen.

Terzic 3
Der Linksverteidiger war auf seiner Seite hauptsächlich defensiv beschäftigt und erledigte das solide.

Lesen Sie auch:
Katerstimmung bei den Salzburgern
Nach Schlager-Patzer
Salzburg verliert auch gegen Olympique Lyon
02.10.2025

Diambou 2
Immer wieder wackelig. Die Startelf-Einberufung konnte er nicht rechtfertigen, den verletzten Kapitän Bidstrup nicht ersetzen.

Diabate 2
Auf der Doppel-Sechs hing der Malier in der Luft. Lieferte einige Fehlpässe.

Yeo 1
Ein Totalausfall auf der rechten Offensivseite.

Kjaergaard 1
Verschuldete den Elfer, den Schlager noch parieren konnte. Sonst trat er nur mit einem Schüsschen in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit in Erscheinung.

Notenschlüssel

Note 6 = Teamreif

Note 5 = Sehr stark

Note 4 = Stark

Note 3 = Durchschnitt

Note 2 = Schwach

Note 1 = Nicht sein Tag

Note 0 = Zu kurz eingesetzt

Ratkov 1
Spielte keine Rolle. Auch im 21. Spiel auf internationaler Ebene gelang ihm für Salzburg kein Tor. 

Vertessen 2
In der Startelf klappt es für ihn einfach nicht nach Wunsch. War wieder über weite Strecken harmlos. 

Alajbegovic 4
Nach Einwechslung einmal mehr der gefährlichste Bulle. Hatte zwei gute Schussaktionen. Diesmal konnte er es aber nicht richten. 

Baidoo 3
Brachte sich offensiv gut ein, kam in der Schlussphase zu einer Möglichkeit.

Kitano 3
Brachte sich gut ein.

Onisiwo 1
Völlig unsichtbar.

Lesen Sie auch:
Kerim Alajbegovic spielt seit rund drei Monaten für Red Bull Salzburg. 
Erst drei Monate hier
Neuer Vertrag für Juwel von Red Bull Salzburg
30.09.2025

Krätzig 0

Trainer Letsch 2
Schaffte es wieder einmal nicht, seine Mannschaft richtig einzustellen.

Porträt von Philip Kirchtag
Philip Kirchtag
Porträt von Christoph Nister
Christoph Nister
Porträt von Sebastian Steinbichler
Sebastian Steinbichler
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Rund um die Insolvenz des Türschloss-Herstellers Kiekert streiten sich der chinesische ...
„Überrascht“ worden
Kiekert-Eigentümer will jetzt Insolvenz abwenden
Die Lufthansa hat Details zum Wegfall von rund 4000 Arbeitsplätzen bekanntgegeben (Symbolbild).
„Effizienz“ dank KI
Lufthansa streicht die meisten Jobs 2027 und 2028
In Südkorea gibt es bereits einen „Demon Hunter“-Freizeitpark, wo es natürlich auch die ...
Hype um „Dämon“-Film
Ärzte warnen vor TikTok-Challenge mit Nudeln
US-Präsident Donald Trump war auch auf die Stimmen einiger Demokraten angewiesen. Doch der ...
„Shutdown“, aber:
Trump und Kongressmitglieder werden weiter bezahlt
An Bord mehrerer Segelboote sind Webcams angebracht, die die Reise nach Gaza live im Internet ...
Wie reagiert Israel?
Gaza-Hilfsflotte erreichte „Hochrisikozone“
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Familienblutbad in München: Sohn erschießt Vater
233.521 mal gelesen
Ein Brand in einem Münchner Einfamilienhaus hat am Mittwoch einen Großeinsatz von Polizei und ...
Tirol
TV-Köche mühten sich vergeblich: Gasthof schließt
207.587 mal gelesen
Verwaister Gastgarten, verwaiste Gaststuben – so sieht es derzeit beim Ausflugsziel aus.
Ausland
Extremwetter hält Italien und Kroatien in Atem
193.525 mal gelesen
Das im Sommer so sehr aufgeheizte Mittelmeer entlädt derzeit seine ganze Kraft mit starken ...
Innenpolitik
Schumann: „Wir haben keine Pensionen gekürzt“
1365 mal kommentiert
SPÖ-Ministerin Schumann – von der Gewerkschaft in ein Mega-Ressort mit vielen Baustellen und ...
Innenpolitik
Hohe Lebensmittelpreise: Erste Konzerne reagieren
1084 mal kommentiert
Die Preise für Lebensmittel gehen weiter durch die Decke.
Ausland
Familienblutbad in München: Sohn erschießt Vater
1028 mal kommentiert
Ein Brand in einem Münchner Einfamilienhaus hat am Mittwoch einen Großeinsatz von Polizei und ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf