Kopf gestohlen: Firma zahlt 1000 Euro Finderlohn

Bei Rückgabe „sehen wir von weiteren Schritten ab“

Das Unternehmen nimmt den kuriosen Vorfall mit Humor, dennoch wurde Anzeige erstattet, und das Unternehmen setzt nun auch auf die Mithilfe der Bevölkerung. Um die Rückgabe des Kopfes zu beschleunigen, setzt auner Einkaufsgutscheine im Gesamtwert von 1000 Euro als Finderlohn für den Kopf oder für zweckdienliche Hinweise, die zur Aufklärung führen, aus. „In diesem Fall würde man, ganz im Sinne des Superhelden, von weiteren Schritten absehen“, verspricht die auner-Geschäftsleitung.