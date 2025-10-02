Kopf gestohlen: Firma zahlt 1000 Euro Finderlohn

Der beliebten Iron-Man-Figur vor dem Flagshipstore auner in Wiener Neustadt wurde in der Nacht von Montag auf Dienstag einfach der Kopf abmontiert und gestohlen. Das Unternehmen hat nun einen Finderlohn in Höhe von 1000 Euro für das Haupt des Marvel-Superhelden ausgesetzt.
Eine böse Überraschung erlebten die Mitarbeiter des Motorradzubehörshops auner in Wiener Neustadt Dienstagfrüh, als sie das Geschäft betraten. Ihr geliebter Iron Man, der mit seinen Superkräften vor der Eingangstür wacht, war plötzlich kopflos. Unbekannte hatten des Nächtens einfach den Kopf des Superhelden abmontiert und mitgenommen.
Bei Rückgabe „sehen wir von weiteren Schritten ab“
Das Unternehmen nimmt den kuriosen Vorfall mit Humor, dennoch wurde Anzeige erstattet, und das Unternehmen setzt nun auch auf die Mithilfe der Bevölkerung. Um die Rückgabe des Kopfes zu beschleunigen, setzt auner Einkaufsgutscheine im Gesamtwert von 1000 Euro als Finderlohn für den Kopf oder für zweckdienliche Hinweise, die zur Aufklärung führen, aus. „In diesem Fall würde man, ganz im Sinne des Superhelden, von weiteren Schritten absehen“, verspricht die auner-Geschäftsleitung.
Hinweise zum Verbleib der Figur können direkt an die Firma (info@auner.at) oder an die Polizei übermittelt werden. „Das Wort ,Kopfgeld’ bekommt in diesem Fall eine ganz neue Bedeutung“, scherzt man dazu im Unternehmen.
Und: „Iron Man hat schon viele Kämpfe überstanden, wir sind zuversichtlich, dass er auch diesmal wieder zu seinem Kopf kommt“, heißt es abschließend von Seiten der Firma auner.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.