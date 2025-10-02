Tagger erhält Quali-Wildcard für drei WTA-Turniere

„Kann auf dem Level spielen“

„Ich habe in den letzten Turnieren gesehen, dass ich das Level spielen kann. Deswegen fahren wir nach China“, so Tagger. Sie traue sich dabei durchaus auch Siege gegen mögliche Top-50-Spielerinnen zu. „Natürlich wird es kein Honigschlecken, aber auf jeden Fall mit dem Level wie in den letzten paar Wochen, glaube ich, dass ich mithalten kann.“ Wo sie sich in einem Jahr sehe, konnte die diesjährige Junioren-French-Open-Siegerin auch beantworten: „Ich möchte in die Top 100 reinkommen und bei einem Grand Slam im Hauptbewerb mitspielen.“