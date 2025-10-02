Horn: „Es war eine katastrophale erste Hälfte!“

Peter Stöger (Rapid-Trainer): „Es hat zwei Gründe für die schlechte erste Hälfte gegeben – den Offensivbereich von Posen, der richtig gut aufgestellt ist, und die Art und Weise, wie wir die Tore bekommen haben – das darf auf diesem Level nicht passieren, dann ist es sehr schwer, zurückzukommen. Der Gegner ist zu einfach zu seinen Toren gekommen. Dass Hedl bei zwei Toren nicht glücklich ausgeschaut hat, wird er selbst wissen. Das ist ein Teil der Geschichte, aber sicher nicht alles. Die Stimmung kann immer schnell kippen, bei Rapid noch schneller als woanders. Aber man muss einen realistischen Blick auf die Situation haben. Zwei Spiele sind nicht optimal gelaufen, doch ich denke trotzdem, dass wir soweit okay unterwegs sind. Wir waren im Vorjahr Fünfter, jetzt sind wir Erster. Wenn man denkt, dass das Normalität ist, könnte es kompliziert werden. Im Derby ist es von der Struktur her nicht optimal gelöst worden, heute kann man in der Einzelanalyse Dinge finden, die nicht optimal waren.“