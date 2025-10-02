LIVE: Roter Stern gleicht nach Händel-Freistoß aus

Mit seinem Tor zum 1:1 gegen Celtic Glasgow hat Arnautovic letzte Runde einen Europacup-Rekord aufgestellt. Der 36-jährige Wiener hält nun die Bestmarke für den längsten Abstand zwischen zwei erzielten Toren in der Europa League. Zuletzt hatte der Stürmer vor 16 Jahren und 217 Tagen als damals 19-Jähriger für Twente Enschede getroffen. Jubelt der ÖFB-Star auch heute?