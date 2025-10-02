LIVE: Roter Stern gleicht nach Händel-Freistoß aus

LIVE: Latte rettet Sturm Graz vor Ausgleichstor
Europa-League-Ticker
Zweite Runde in der Europa League: Neben Sturm Graz und Salzburg ist auch Marko Arnautovic heute mit Roter Stern Belgrad im Einsatz. Wir berichten live – siehe Ticker unten.
Hier die Europa League in der Konferenz:
Mit seinem Tor zum 1:1 gegen Celtic Glasgow hat Arnautovic letzte Runde einen Europacup-Rekord aufgestellt. Der 36-jährige Wiener hält nun die Bestmarke für den längsten Abstand zwischen zwei erzielten Toren in der Europa League. Zuletzt hatte der Stürmer vor 16 Jahren und 217 Tagen als damals 19-Jähriger für Twente Enschede getroffen. Jubelt der ÖFB-Star auch heute?
Gegner ist asuwärts der FC Porto, der zum Auftakt Salzburg mit 1:0 geschlagen hat.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.