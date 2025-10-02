Vorteilswelt
LIVE: Roter Stern gleicht nach Händel-Freistoß aus

Europa League
02.10.2025 21:34
Marko Arnautovic
Marko Arnautovic(Bild: crvenazvezdafk/Instagram)

Zweite Runde in der Europa League: Neben Sturm Graz und Salzburg ist auch Marko Arnautovic heute mit Roter Stern Belgrad im Einsatz. Wir berichten live – siehe Ticker unten.

Hier die Europa League in der Konferenz:

Mit seinem Tor zum 1:1 gegen Celtic Glasgow hat Arnautovic letzte Runde einen Europacup-Rekord aufgestellt. Der 36-jährige Wiener hält nun die Bestmarke für den längsten Abstand zwischen zwei erzielten Toren in der Europa League. Zuletzt hatte der Stürmer vor 16 Jahren und 217 Tagen als damals 19-Jähriger für Twente Enschede getroffen. Jubelt der ÖFB-Star auch heute?

Gegner ist asuwärts der FC Porto, der zum Auftakt Salzburg mit 1:0 geschlagen hat.

