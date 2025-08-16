Überschwemmungen und Muren sorgten für Sperren

Ein lokales Unwetter sorgte am Freitag in den Abendstunden in Ischgl für mehrere Verklausungen und Murenabgänge. Verletzt wurde niemand. Mehrere Wege mussten jedoch gesperrt werden.
Das Unwetter zog am Freitagabend über Ischgl herein. Durch die Unmengen an Wasser gab es an mehreren Bächen Verklausungen und damit verbunden auch mehrere kleinere Überschwemmungen.
Aufgrund von Gefahr in Verzug musste der Radweg zwischen den Ortsteilen Ebene und Ulmich (Gemeinde Kappl) gesperrt werden.
Die Polizei
Auch Murenabgänge wurden verzeichnet. „Aufgrund von Gefahr in Verzug musste der Radweg zwischen den Ortsteilen Ebene und Ulmich (Gemeinde Kappl) gesperrt werden“, berichtet die Polizei. Auch der Radweg zwischen den Ortsgebieten von Ischgl und Mathon wurde durch mehrere Muren verlegt.
Glück im Unglück: Verletzt wurde niemand. Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Ischgl und die Polizeiinspektion Ischgl mit zwei Streifen.
