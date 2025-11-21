Stiller Protest wurde im Landtag lauter: Rauswurf!

Sie werden immer mehr, immer lauter – und jetzt rausgeworfen! „Wir werden nicht gehört“, sagen sie: Nach stillen Protesten waren abermals 100 Vertreter von „LKGmündbleibt“ sowie „UnserNotarztbleibt“ bei der Landtagssitzung. „Diesmal aber mit sanftem Protest“, so Vereinsobfrau Tamara Schönsgibl, weil bisher jede Reaktion nach stillen Protesten in und nach den Landtagssitzungen ausgeblieben sei. Klatschen für Grün-Abgeordnete Silvia Moser sei mit einer Verwarnung getadelt worden. Kurze Wortmeldungen und Schlüsselrascheln später mussten die Zuhörer die Tribüne räumen.