Betrüger stecken hinter Fake-SMS von der Asfinag

Schnell ist viel Geld futsch

Die potenziellen Opfer werden über einen mitgeschickten Link auf eine Webseite gelockt, auf der sie eine angebliche Mautgebühr von 8,60 Euro bezahlen sollen. Die Zahlung ist ausschließlich per Kreditkarte möglich. Da es sich um keine große Summe handelt, glauben wohl einige tatsächlich etwas übersehen haben. Doch Vorsicht! Es besteht nämlich die Gefahr, schnell viel Geld zu verlieren.