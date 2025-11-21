Der letzte Akt: Die Ukraine soll kapitulieren!

Das ist der amerikanisch-russische Geheimplan: Ukraine geteilt und nur noch Satellit Russlands. Sorge in Europa: „Wie Hitler-Chamberlain 1938.“ Was sind Sicherheitsgarantien von Trump wert? Sorge vor einer Militärrevolte gegen Kapitulation.
Die Schockwellen in Europa durch den amerikanisch-russischen Geheimplan für einen Diktatfrieden, besser gesagt: für eine Kapitulation der Ukraine, nehmen kein Ende. Zelenskijs Regierung wurde kalt erwischt, zu einem Zeitpunkt, in dem sie wegen des Korruptionsskandals schwer unter Druck steht und die Ukraine nicht nur militärisch, sondern auch politisch geschwächt ist.
