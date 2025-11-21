Der letzte Akt: Die Ukraine soll kapitulieren!

Die Schockwellen in Europa durch den amerikanisch-russischen Geheimplan für einen Diktatfrieden, besser gesagt: für eine Kapitulation der Ukraine, nehmen kein Ende. Zelenskijs Regierung wurde kalt erwischt, zu einem Zeitpunkt, in dem sie wegen des Korruptionsskandals schwer unter Druck steht und die Ukraine nicht nur militärisch, sondern auch politisch geschwächt ist.