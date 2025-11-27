Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Krankenhaus Eisenstadt

Neue Demenztherapie jetzt im Burgenland verfügbar

Burgenland
27.11.2025 19:00
Prim. Dr. Dimitre Staykov und Dr. Stefanie Zach mit Frau L. nach ihrer ersten Infusion. Danach ...
Prim. Dr. Dimitre Staykov und Dr. Stefanie Zach mit Frau L. nach ihrer ersten Infusion. Danach wird die Therapie ambulant fortgesetzt.(Bild: KHBBE)

Erstmals im Burgenland: Das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Eisenstadt startet innovative Antikörpertherapie gegen Demenz. Betroffene ersparen sich dadurch lange Wege.

0 Kommentare

Frau L. atmet auf. Dieser Termin im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder könnte ihr ein Stück jener Zeit zurückgeben, die ihr die Krankheit langsam nimmt. Sie ist die erste Patientin, die hierzulande eine völlig neue Antikörpertherapie gegen Demenz erhält. Ein Startschuss, der Betroffenen Mut machen dürfte. Bis vor Kurzem hätte sie für diese Therapie weit fahren müssen. Doch das Burgenland hat aufgeschlossen.

„Wir schließen eine Versorgungslücke“
Primar Dr. Dimitre Staykov, Vorstand der Abteilung für Neurologie, sieht einen echten Meilenstein: „Wir freuen uns, das medizinische Angebot unserer Abteilung mit dieser Antikörpertherapie zu erweitern. Damit schließen wir eine weitere Versorgungslücke im Burgenland. Betroffene müssen nicht mehr ausweichen, um diese spezielle Therapie zu erhalten.“

Für viele ältere Menschen und Angehörige, die den emotionalen und organisatorischen Kraftakt rund um eine Demenzerkrankung kennen, ist das mehr als eine Erleichterung. Federführend für die neue Therapie ist Fachärztin Dr. Stefanie Zach. Sie weiß, wie viele Fragen und Unsicherheiten im Raum stehen, und betont deshalb gleich: „Die Therapie wird seit diesem Sommer in Wien und schon seit Jahren in den USA angewandt, sie ist also gut erprobt.“

Gut erprobt, aber nur für frühe Stadien
Doch: „Geeignet ist sie nur in sehr frühen Alzheimerstadien und unter bestimmten Voraussetzungen. Und: Bei weitem nicht jede Demenz ist eine Alzheimer-Demenz. Eine genaue Diagnose ist daher enorm wichtig.“

Zitat Icon

Vor einer Anmeldung in der Demenzambulanz muss eine Erstabklärung über den Hausarzt und einen niedergelassenen Neurologen erfolgen.

Dr. Stefanie Zach

Die Krankheit kann viele Ursachen haben, manche harmlos und gut behandelbar, andere schwerwiegend. Dr. Zach erklärt: „Vor einer Anmeldung in unserer Demenzambulanz muss eine Erstabklärung über den Hausarzt und einen Neurologen erfolgen.“ In dringenden Fällen sei eine frühere Vorstellung in Abstimmung mit den behandelnden Ärzten möglich.

So läuft die Behandlung ab
Für Frau L. beginnt die Therapie mit zwei stationären Terminen, danach wird sie ambulant fortgesetzt. Eine Entlastung, die man nicht unterschätzen darf, gerade für ältere Patienten, die auf kurze Wege angewiesen sind. Die neue Antikörpertherapie ist derzeit im Burgenland ausschließlich im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Eisenstadt erhältlich.

Porträt von Carina Fenz
Carina Fenz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
3° / 5°
Symbol stark bewölkt
Güssing
-3° / 6°
Symbol wolkenlos
Mattersburg
3° / 5°
Symbol stark bewölkt
Neusiedl am See
3° / 6°
Symbol stark bewölkt
Oberpullendorf
2° / 5°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Australiens Parlament
Politikerin löst mit Burka-Auftritt Empörung aus
Von links: Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz und Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula ...
Brasilien-Äußerung
Lula: „Merz hätte in einer Bar tanzen sollen“
Feuer bei Klimagipfel
Schilling: „Für einen kurzen Moment war Panik da“
In Österreich werden wieder neue Sonderschulen für Kinder und Jugendliche gebaut.
Minister Wiederkehr:
Bau von neuen Sonderschulen „problematisch“
Dominic Thiem
Botschaft an Jugend
Thiem: „Einmal mehr aufstehen als hinfallen“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Influencerin (32) vermisst: Schon drei Festnahmen!
176.756 mal gelesen
Nicht nur der Ex-Freund der vermissten Stefanie P. wurde in Slowenien festgenommen.
Gericht
Ärztin findet grausame Videos, macht großen Fehler
144.523 mal gelesen
Wien
Mädchen (15) auf Straße vom Vater niedergestochen!
133.929 mal gelesen
In Wien-Donaustadt soll ein 50-Jähriger auf seine 15-jährige Tochter eingestochen haben.
Mehr Burgenland
Runder Geburtstag
Schlagerstar Waterloo: „Ich brauche die Bühne“
Gegen den Schuldenberg
So will Doskozil das Landesbudget stabilisieren
Geld fehlt
Auf Gemeinden kommen schwierige Zeiten zu
Wien, NÖ und Bgld
Vermisste und zugelaufene Vierbeiner
Feiern und Helfen
Perchten laufen in Neufeld für „Rollende Engel“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf