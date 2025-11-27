Neue Demenztherapie jetzt im Burgenland verfügbar

„Wir schließen eine Versorgungslücke“

Primar Dr. Dimitre Staykov, Vorstand der Abteilung für Neurologie, sieht einen echten Meilenstein: „Wir freuen uns, das medizinische Angebot unserer Abteilung mit dieser Antikörpertherapie zu erweitern. Damit schließen wir eine weitere Versorgungslücke im Burgenland. Betroffene müssen nicht mehr ausweichen, um diese spezielle Therapie zu erhalten.“

Für viele ältere Menschen und Angehörige, die den emotionalen und organisatorischen Kraftakt rund um eine Demenzerkrankung kennen, ist das mehr als eine Erleichterung. Federführend für die neue Therapie ist Fachärztin Dr. Stefanie Zach. Sie weiß, wie viele Fragen und Unsicherheiten im Raum stehen, und betont deshalb gleich: „Die Therapie wird seit diesem Sommer in Wien und schon seit Jahren in den USA angewandt, sie ist also gut erprobt.“