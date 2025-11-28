„Wir haben es satt, nur Quotenfrauen zu sein!“

Lieber gemeinsam statt allein und einsam

Um Künstlerinnen sichtbarer zu machen, hat die österreichische Singer-Songwriterin und Eishockeyspielerin Virginia Ernst 2018 die Konzert- und Eventreihe „#WEARE – Starke Stimmen, starke Frauen“ ins Leben gerufen. Seither finden jedes Jahr rund um den Weltfrauentag am 8. März Konzertabende statt, wo sowohl Newcomerinnen als auch etablierte Künstlerinnen zeigen können, was sie draufhaben. In Wien, Linz, Graz und St.Pölten werden Frauen im Rahmen dieses erfolgreichen Formats bereits vor den Vorhang geholt. 2026 ist es erstmals auch im Burgenland soweit.