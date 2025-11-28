Woran die Menschen im Burgenland am meisten leiden

75-prozentige Einhaltungsquote

Drei Viertel der Betroffenen folgen den Ratschlägen der Hotline-Crew. „Mit dieser 75-prozentigen Einhaltungsquote liegt das Burgenland bundesweit im Spitzenfeld“, merkt Halwax an. Fast 8000 Anrufe wurden im vergangenen Jahr direkt in der LSZ registriert. Weitere 15.000 Beratungen erfolgten über Weiterleitungen, unter anderem via Ärztenotdienst 141 und Rettungsnotruf 144. Das 1450-Team unterstützt die Burgenländer ebenfalls bei der Suche nach einer geeigneten Versorgungseinrichtung.