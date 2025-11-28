Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Dutzende Anrufe am Tag

Woran die Menschen im Burgenland am meisten leiden

Burgenland
28.11.2025 09:00
Von Übelkeit bis Schnupfen – die Gesundheitshotline ist sehr gefragt.
Von Übelkeit bis Schnupfen – die Gesundheitshotline ist sehr gefragt.(Bild: Malena Brenek)

Der Himmel grau in grau, Viren schwirren vermehrt durch die Luft, die eigenen Abwehrkräfte schwinden – im Herbst ist Erkältungs- und Grippezeit. Mit Rat und Tat stehen nicht nur Ärzte der betroffenen Bevölkerung zur Seite, auch die diplomierten Fachkräfte unter der Gesundheitshotline 1450 sind jetzt besonders gefragt.

0 Kommentare

Ein trockener Reizhusten, Kopf-, Hals- und Gliederschmerzen, Abgeschlagenheit, Übelkeit – da laufen unter 1450 in der Landessicherheitszentrale (LSZ) in Eisenstadt die Telefone heiß. Ein kompetentes Hotline-Team steht kostenlos für die burgenländische Bevölkerung bereit – 24 Stunden, jeden Tag!

Standardisiertes System
„Unsere sieben diplomierten Fachkräfte konnten bereits tausenden Anrufern bei Gesundheitsproblemen aller Art helfen“, erklärt LSZ-Dienststellenleiter Markus Halwax. Die Beratung erfolgt mittels eines standardisierten medizinischen Abfragesystems. Bei einem Gespräch, das im Schnitt zehn Minuten dauert, wird die Situation des Patienten umfassend erhoben. Am Ende steht eine klare Empfehlung.

(Bild: Diverse Fotografen honorarfrei)

75-prozentige Einhaltungsquote
Drei Viertel der Betroffenen folgen den Ratschlägen der Hotline-Crew. „Mit dieser 75-prozentigen Einhaltungsquote liegt das Burgenland bundesweit im Spitzenfeld“, merkt Halwax an. Fast 8000 Anrufe wurden im vergangenen Jahr direkt in der LSZ registriert. Weitere 15.000 Beratungen erfolgten über Weiterleitungen, unter anderem via Ärztenotdienst 141 und Rettungsnotruf 144. Das 1450-Team unterstützt die Burgenländer ebenfalls bei der Suche nach einer geeigneten Versorgungseinrichtung.

Darüber hinaus haben die Fachkräfte bei Bedarf einfache, aber bewährte Rezepte parat: „Wie Topfenwickel als entzündungshemmendes Hausmittel angewendet wird, geben wir als Selbsthilfehinweis weiter. Das gilt genauso bei der Karottensuppe gegen Durchfall und anderen Tipps als Reaktion auf Symptome wie Fieber oder Gelenkschmerzen“, heißt es. Zusätzlich liefert die LSZ-App wichtige Hinweise, etwa zu geöffneten Ordinationen.

Von Erbrechen bis Grippe
Am meisten klagen die Burgenländer über Erbrechen, Schmerzen im Bauchraum, Fieber, Husten, Schwindel, Durchfall, Grippe und Erkältung, einen Ausschlag, Rückenschmerzen, Insektenstiche oder Bisswunden.

„Wer unsicher ist, ob er einen Arzt aufsuchen soll, meldet sich am besten unter 1450 ohne Vorwahl über Handy oder Festnetz. Nicht zögern, die Gesundheit geht vor“, betont LSZ-Leitstellenleiter Mario Promintzer. Besonders stark wird die Hotline zwischen 15 und 22 Uhr genutzt – am häufigsten von Erwachsenen ab 76 Jahren, gefolgt von der Gruppe der 65- bis 75-Jährigen.

Porträt von Karl Grammer
Karl Grammer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
-2° / 4°
Symbol heiter
Güssing
-5° / 4°
Symbol heiter
Mattersburg
-4° / 3°
Symbol heiter
Neusiedl am See
-2° / 4°
Symbol heiter
Oberpullendorf
-4° / 4°
Symbol heiter

krone.tv

Von Wellen umgekippt
Containerschiff vor Küste von Sumatra gekentert
Ein Freiwilliger verteilt Hilfsgüter. Die Anteilnahme in der Bevölkerung ist enorm.
Mindestens 128 Tote
Wolkenkratzer in Hongkong brennen immer noch
Australiens Parlament
Politikerin löst mit Burka-Auftritt Empörung aus
Von links: Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz und Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula ...
Brasilien-Äußerung
Lula: „Merz hätte in einer Bar tanzen sollen“
Feuer bei Klimagipfel
Schilling: „Für einen kurzen Moment war Panik da“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Influencerin (32) vermisst: Schon drei Festnahmen!
180.051 mal gelesen
Nicht nur der Ex-Freund der vermissten Stefanie P. wurde in Slowenien festgenommen.
Gericht
Ärztin findet grausame Videos, macht großen Fehler
147.025 mal gelesen
Wien
Mädchen (15) auf Straße vom Vater niedergestochen!
135.072 mal gelesen
In Wien-Donaustadt soll ein 50-Jähriger auf seine 15-jährige Tochter eingestochen haben.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Innenpolitik
Kanzler ist zurück: „Zeit des Redens ist vorbei“
852 mal kommentiert
Innenpolitik
Kickl fordert eigenen „Österreich-Korb“ vom Handel
618 mal kommentiert
Kickl will nun Lebensmittel des täglichen Bedarfs und aus der Region zum stabilen Preis bei ...
Mehr Burgenland
Sie erheben die Stimme
„Wir haben es satt, nur Quotenfrauen zu sein!“
Luxuswohnungen frei
Wohnen, wo Klagenfurt am schönsten ist
Krankenhaus Eisenstadt
Neue Demenztherapie jetzt im Burgenland verfügbar
Runder Geburtstag
Schlagerstar Waterloo: „Ich brauche die Bühne“
Gegen den Schuldenberg
So will Doskozil das Landesbudget stabilisieren
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf