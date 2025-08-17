Feuerwehr, Polizei und Co. machen Welt grüner

Die vielen Videos der „Baumpflanz-Challenge“ sind nicht nur lustig anzuschauen, sondern sollen auch Teamgeist und das Bewusstsein für Umweltschutz und Nachhaltigkeit stärken. Vom Roten Kreuz über Feuerwehren bis hin zur Polizei – alle machen mit.
Ein regelrechter Hype ist die „Baumpflanz-Challenge“, die zurzeit auf Social Media die Runde macht. Auch unzählige Kärntner Vereine und Organisationen sind auf den in Deutschland entstandenen Trend aufgesprungen und pflanzen nun vor der Kamera gemeinsam Bäume. Das Thema wird engagiert in Form von lustigen Clips umgesetzt und vor allem auf Facebook veröffentlicht.
So hat etwa die Polizei Wolfsberg in ihrem Video nach einem „verbrecherischen Apfelbaum“ gefahndet und den „Übeltäter“ schlussendlich mit Handschellen abgeführt.
„Wir sind vom Roten Kreuz nominiert worden. Dann haben wir uns entschlossen, auch mitzumachen“, so Erich Darmann, Kommandant der Polizeiinspektion Wolfsberg. Übrigens: Wer nominiert wird und nicht mitmacht, muss das mit Jause und Bier begleichen. Dazu hatten die Polizisten aber keine Lust und es wurde stattdessen ein Apfelbaum vor dem Posten gepflanzt.
„Es hat Spaß gemacht, das Video zu erstellen und auch das Miteinander in der Kameradschaft wurde dadurch gestärkt“, ergänzt Darmann: „Sollten wir in eine neue Dienststelle ziehen, werden wir unser Bäumchen natürlich mitnehmen. Es symbolisiert ja die Gemeinschaft und erinnert stets an gute Zeiten.“ Das bestätigt auch die Feuerwehr Gallizien, die wie viele Kärntner Wehren mitgemacht hat.
„Die Aktion ist nicht nur lustig, sondern setzt auch ein Zeichen für die Umwelt“, so Feuerwehrmann Réne Markoutz, der im Gallizianer Video eine aufgebrachte Mutter spielt, die Schatten für ihre Kinder sucht.
