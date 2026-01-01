ÖFB-Kicker „im Paradies“: So feierte die Sportwelt

„Ich liebe dich so sehr!“

Auch zahlreiche Fußballer wie Erling Haaland oder Cristiano Ronaldo ließen es sich nicht nehmen, zum Jahresende noch ein Posting zu veröffentlichen. Während der Norweger seinen Followern „ein frohes neues Jahr“ wünschte, bedankte sich der Portugiese bei seiner Mutter: „Ich liebe dich so sehr!“