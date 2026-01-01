ÖFB-Kicker „im Paradies“: So feierte die Sportwelt

„Happy New Year“, auf Nimmerwiedersehen 2025, herzlich willkommen 2026 – auch viele Stars der Sport-Welt sind gut ins neue Jahr gerutscht!
ÖFB-Kicker Christoph Baumgartner genoss die letzten Tage des Jahres „im Paradies“. Auf den Malediven ließ es sich der Leipzig-Legionär gemeinsam mit Ehefrau Sandrine richtig gut gehen.
Bereits am Freitag geht’s für Baumgartner sowie seine ÖFB-Kollegen Nicolas Seiwald und Xaver Schlager mit RB ins Camp an die Algarve. Die Winterpause ist vorbei, das WM-Jahr beginnt.
Ski-Traumpaar vereint
Gemeinsam mit ihrem Liebsten Aleksander Aamodt Kilde feierte US-Superstar Mikaela Shiffrin Silvester. „Bis nächstes Jahr“, schrieben die beiden zu ihrem jüngsten Instagram-Posting. Tierisch ging’s etwa bei ÖSV-Hoffnung Conny Hütter und Ex-Skispringerin Sara Marita Kramer zu.
„Ich liebe dich so sehr!“
Auch zahlreiche Fußballer wie Erling Haaland oder Cristiano Ronaldo ließen es sich nicht nehmen, zum Jahresende noch ein Posting zu veröffentlichen. Während der Norweger seinen Followern „ein frohes neues Jahr“ wünschte, bedankte sich der Portugiese bei seiner Mutter: „Ich liebe dich so sehr!“
Arie auf der Piste
Stimmungsvoll ging’s bei ÖFB-Legende Andi Herzog zu. „Schnell im alten Jahr noch eine Arie auf die Piste gezaubert. Frohes neues Jahr 2026 wünsche ich euch“, schrieb „Herzerl“ augenzwinkernd.
Vonn, „Gregerl“ und Co.
Jahresrückblicke gab’s es etwa von US-Ski-Queen Lindsey Vonn, Kelly Piquet, die Herzdame von Formel-1-Superstar Max Verstappen, sowie von Michael Gregoritsch, der mit seinem Tor beim 1:1 gegen Bosnien das ÖFB-Team zur WM geschossen hatte.
Tolle Bilder, die Freude auf mehr machen! Einem ereignisreichen und denkwürdigen Sportjahr 2026 steht nichts mehr im Wege ...
