Für den besten Freund durch die arabische Wüste

Bereits zum dritten Mal dreht Tobias Ebster bei der am 3. Jänner startenden Dakar-Rally am Gashebel. Erstmals fährt der Tiroler Motorradsportler 2026 für das Werksteam von Hero MotoSports – und für seinen besten Freund Dominic Haselwanter, der Anfang Dezember schwer verunglückte.
Ein Anruf – und schon ließ Tobias Ebster beim Trainingslager in Namibia Anfang Dezember alles liegen und stehen, flog sofort nach Hause. Sein bester Freund Dominic Haselwanter war beim Enduro-Training auf der Motocross-Strecke im italienischen Arco verunglückt und lag auf der Intensivstation. „Ich wollte mich vergewissern, dass es ihm gut geht“, erzählte Ebster. „Hasi“ ist zwar noch der alte, aber er ist jetzt auf den Rollstuhl angewiesen. „Das tut mir weh“, sagte Tobias, der gleich eine Spendenaktion (Für Dominic - Gemeinsam zurück ins Leben) startete. Er kontaktiere auch sofort seinen Onkel Heinz Kinigadner, der ja für seinen ebenfalls querschnittgelähmten Sohn Hannes mit Didi Mateschitz die gemeinnützige Stiftung „Wings for life“ gründete, die sich weltweit für die Rückenmarksforschung engagiert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.