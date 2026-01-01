Vorteilswelt
Dakar-Rally

Für den besten Freund durch die arabische Wüste

Tirol: Sport-Nachrichten
01.01.2026 06:30
Tobias Ebster fährt die Dakar für Hero MotoSports - und den besten Freund.
Tobias Ebster fährt die Dakar für Hero MotoSports - und den besten Freund.(Bild: MCH Photography)

Bereits zum dritten Mal dreht Tobias Ebster bei der am 3. Jänner startenden Dakar-Rally am Gashebel. Erstmals fährt der Tiroler Motorradsportler 2026 für das Werksteam von Hero MotoSports – und für seinen besten Freund Dominic Haselwanter, der Anfang Dezember schwer verunglückte.

Ein Anruf – und schon ließ Tobias Ebster beim Trainingslager in Namibia Anfang Dezember alles liegen und stehen, flog sofort nach Hause. Sein bester Freund Dominic Haselwanter war beim Enduro-Training auf der Motocross-Strecke im italienischen Arco verunglückt und lag auf der Intensivstation. „Ich wollte mich vergewissern, dass es ihm gut geht“, erzählte Ebster. „Hasi“ ist zwar noch der alte, aber er ist jetzt auf den Rollstuhl angewiesen. „Das tut mir weh“, sagte Tobias, der gleich eine Spendenaktion (Für Dominic - Gemeinsam zurück ins Leben) startete. Er kontaktiere auch sofort seinen Onkel Heinz Kinigadner, der ja für seinen ebenfalls querschnittgelähmten Sohn Hannes mit Didi Mateschitz die gemeinnützige Stiftung „Wings for life“ gründete, die sich weltweit für die Rückenmarksforschung engagiert.

