Zoo sammelt Haustiere – als Futter für Raubtiere

Die Reaktionen auf den Post sind gemischt. Einige finden die Aktion makaber, andere können sie dagegen gutheißen. Bereits in der Vergangenheit gab es Aufregung um das Thema, was in Zoos verfüttert werden darf: Als in Kopenhagen ein Giraffenjunges aus Platzgründen getötet und an andere Bewohner des Tierparks verfüttert wurde, kam es 2014 zu einem entsetzen Aufschrei in Dänemark. Experten verteidigten die Entscheidung des Zoodirektors dagegen als „Standardprozedur“.