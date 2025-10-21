NEOS: Nachfolge von Krisper im Nationalrat geklärt

Die Lehrerin Lisa Aldali aus Unken in Salzburg wird für die pinke Partei in den Nationalrat nachrücken.

Posten der stellvertretenden Klubobfrau noch unbesetzt

Die 36-Jährige zieht über das auf der Bundesliste frei werdende Mandat des pinken Klima- und Umweltsprechers Michael Bernhard ein. Dieser wiederum übernimmt das Mandat von Krisper auf der Wiener Landesliste, über das diese eingezogen war. Offen ist noch, ob die von Krisper ausgeübte Rolle als stellvertretende Klubobfrau nachbesetzt wird.