„Baustellen sind immer ein großer Risikofaktor“

Eine Sorge, die das Domquartier bis auf Weiteres nicht mehr haben dürfte. Der dortige Ausbau des Museums wurde aus finanziellen Gründen vorerst gestoppt, die „Krone“ berichtete. Die vorrangig barocken Sammlungen und österreichische Malereien des 19. Jahrhunderts sind durch ein Sicherheitskonzept geschützt, das auf die Gegebenheiten der historischen Gebäude abgestimmt ist, so Museums-Direktorin Andrea Stockhammer.